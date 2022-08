‘Juanfer’ Quintero reveló que su sueño es conocer a Messi y le brillaron lo ojitos

Aunque muchos podrían creer que el volante de River Plate ha enfrentado en varias ocasiones al ‘crack’ del Paris Saint-Germain, ellos todavía no han compartido cancha. Esto quedó demostrado al saber que Juan Fernando Quintero sueña con conocer y enfrentar a Leo Messi, dato que contó con una gran sonrisa en una entrevista.

El 4 de agosto de 2022, se publicó un nuevo episodio del programa de entrevistas ‘Dímelo King’. En este ‘Juanfer’ fue el invitado y habló sobre varios aspectos de su presente deportivo y de su vida. Una de las respuestas más interesantes ocurrió cuando le preguntaron cuál es el sueño que le falta cumplir. Sorpresivamente, el zurdo contestó que su sueño es conocer a Messi, situación que muchos asumían que ya habían pasado.

Siempre tuvo el sueño de enfrentar a Messi. No lo he podido enfrentar por una u otra situación. Cada que vamos a jugar con ellos, en Copa América, por ejemplo, en la última, no pude viajar desde China. En la pasada me lesioné. Siempre ha sido un sueño personal tener la oportunidad de enfrentarlo y conocerlo.

Sé que en algún momento se va a dar. Ni en las Eliminatorias me ha tocado, cuando jugamos contra Argentina él no está, o yo no estoy. Es un sueño, realmente.

He jugado Champions, Europa League, he estado en Italia, Portugal, Francia, he jugado Mundiales, Mundiales de Clubes y no se me ha dado. En algún momento espero y aspiro...

— Juan Fernando Quintero