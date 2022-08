Millonarios, ¿sin centrales titulares? Llinás y Vargas irían derechito para Europa

Aunque la Liga BetPlay 2-2022 ya está en marcha y la Copa BetPlay 2022 también, el ‘Embajador’ podría sufrir dos bajas de peso, las cuales supondrían un duro golpe para el esquema táctico de Alberto Gamero. Según información de la prensa, antes del cierre del mercado en Europa, podría haber novedades sobre la continuidad de Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás en Millonarios.

Vea también: Canción de hinchas de Millonarios a Daniel Ruiz despierta todo tipo de opiniones

En la tarde del 4 de agosto de 2022, durante el programa ‘F Show’ del canal ESPN Colombia, Julián Capera, periodista bastante confiable cuando de Millonarios se trata, entregó importantes novedades sobre los dos centrales. Capera empezó por Llinás, quien estaría vinculado a una reconocida empresa de representación deportiva, la cual quiere llevarlo a Europa ya.

A Llinás ahora lo está representando ICF, que es una agencia de las grandes Europa, que tiene a Grealish, a Camavinga y hace un tiempo se acercaron a Llinás y firmaron con él. Los agentes de Llinás consideran que el momento para moverlo es ahora. En Millonarios no han recibido, hasta ahora, una oferta formal. Pero saben que los representantes se están moviendo. Y que nuestro torneo tiene esa particularidad, que, a mitad de campeonato, por ahí en la Fecha 10 u 11, el mercado sigue abierto por allá. Con la necesidad que tienen los equipos, si alguien viene y pone la plata, van a perder al jugador. Sé que ellos están tratando de ubicarlo en Europa, pero desconozco países y equipos. — Julián Capera

Capera continuó refiriéndose a Vargas y su información seguramente no gustará a los hinchas de Millonarios. Según el periodista, un equipo perteneciente a una de las ligas top de Europa quiere al costarricense y su entrenador ya habría contactado al ‘Embajador’. La negociación no se habría concretado porque dicho equipo no estaría dispuesto a pagar lo que ‘Millos’ pide. Para concluir, Julián Capera aseguró que antes del final del mercado en Europa podría haber novedades con Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas.

Lo ofrecieron a un equipo de primera división en una liga importante de Europa, de las cinco top. El entrenador se comunicó con la gente de Juan Pablo Vargas. Ese equipo, que no es tan grande y está en una liga importante, hoy dice que no paga lo que pretende Millonarios. Podría darse que, de aquí al cierre del mercado en Europa, llegue algo por alguno de los dos o por los dos. — Julián Capera

¡Millonarios podría tener bajas en la defensa!@JulianCaperaB nos habla del futuro de Andrés Llinás y Juan Pablo Vargas.



▶️ No te pierdas FShow por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/cXqVJOzsFI — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) August 4, 2022

¿Cuándo termina el mercado de jugadores en Europa?

Aunque ya se anunciaron grandes fichajes y los equipos están por comenzar sus respectivas ligas, todavía queda mucho tiempo para que estos sigan reforzándose. En España, Inglaterra y Alemania, el mercado cerrará a las 23:59 del 31 de agosto de 2022. En Italia y Francia, países que completan las cinco grandes ligas, el mercado cerrará 24 horas antes, es decir a las 23:51 del 30 de agosto.

>>Más novedades del FPC en ComuTricolor<<