James está aburrido en Al Rayyan y busca equipo que le pague la misma ‘millonada’

Aunque el fútbol catarí ya empezó, el zurdo no aparece en las convocatorias de Al Rayyan. Por eso se especuló con que estaba lesionado, versión que él mismo desmintió. Según una versión de la prensa colombiana, James Rodríguez no querría bajarse el sueldo y por eso no encuentra equipo fuera de Qatar, país en el que le pagan una ‘millonada’.

Vea también: Andrés Marocco cree que James es “el gato de las 7 vidas” y todavía le quedan dos

En la tarde del 5 de agosto de 2022, durante la transmisión del programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio, Javier Hernández Bonnet contó cuál sería la verdadera razón por la que James no juega en Al Rayyan. Según el reconocido periodista, el zurdo no está lesionado, por el contrario, está en buena forma física.

Entonces, ¿por qué no juega? Bonnet, tras hablar con alguien cercano al jugador, asegura que la razón de su ausencia en los partidos es que está buscando finalizar su contrato. Pero, más allá de buscar la finalización del vínculo con el club catarí, James sigue sin jugar porque no encuentra un equipo que le pague la misma millonada que le pagan en Qatar.

Está bueno y sano. No se encuentra lesionado. Lo que sí está es muy aburrido. James Rodríguez está esperando a llegar a un acuerdo con Al Rayyan para deshacer el contrato. Lo que quiere es terminar el contrato con Al Rayyan, por eso no juega, a pesar de que está en buenas condiciones atléticas, entrenando y dedicado. Pero no está en buena forma competitiva, porque, para saber cómo está competitivamente, tiene que jugar partidos oficiales, preparatorios o algo que se le parezca. Lo que no han podido encontrar es una escala salarial que se le parezca a lo que se gana en Al Rayyan. Así es muy complicado, quiere terminar un contrato bueno, en el que hay mucho dinero de por medio, y quiere mantener o acercarse a esa cifra. En este momento no hay ningún club que tenga el poder económico para responderle por lo que le pagan en Al Rayyan. — Javier Hernández Bonnet

¿Cuánto le paga Al Rayyan a James Rodríguez?

Aunque no hay una versión oficial que lo confirmé, pues los contratos de los jugadores, más cuando hay mucho dinero de por medio, son secretos, diferentes versiones de la prensa aseguran que Al Rayyan le paga a James cerca de 11 millones de euros (casi 49 mil millones de pesos colombianos) al año. También se ha dicho que su contrato rondaría los siete millones de euros anulares. Lo cierto es que él ganaría entre siete y once millones de euros por año, lo que prácticamente duplica los 4.5 millones que le pagaba el Everton.

>>Más novedades de colombianos en el exterior en ComuTricolor<<