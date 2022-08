Fabián Vargas defiende a Jarlan Barrera y apunta a los hinchas del Junior

Tras asegurar que en Nacional no ha sufrido por perder finales, la hinchada del ‘Tiburón’ estalló contra el volante samario. Los hinchas ‘junioristas’ no paran de recordarle que debería estar agradecido con el club que le permitió darse a conocer como profesional. Como muchos se pusieron de lado de la hinchada, Fabián Vargas defendió a Jarlan Barrrera de las críticas por sus palabras sobre el Junior, pero no lo justificó.

Las polémicas palabras de Jarlan Barrera:

En la mañana del 3 de agosto de 2022, Jarlan expuso su amor por Nacional en una rueda de prensa. Lo llamativo fue que hizo una polémica afirmación sobre su paso por el Junior, la cual desató la furia de todos los ‘junioristas’.

Llegar a Nacional era un sueño que tenía desde hace rato, de sentir jugar en el mejor equipo de Colombia. Lo sentía cuando estaba en Junior, donde perdíamos finales, donde el sentimiento de llorar que uno sentía antes era diferente porque uno salía llorando, pero era perdiendo las finales, ahora uno estando acá y ya disfrutar dos títulos, es lindo, es querer hacer historia. — Jarlan Barrera

Jarlan Barrera justificó sus palabras sobre el Junior:

En la noche del mismo 3 de agosto, Jarlan fue invitado al programa ‘Alargue’ de Caracol Radio. En este le preguntaron por sus declaraciones sobre el Junior, ya que muchos hinchas quedaron dolidos.

Aunque muchos esperaban que ofreciera excusas, Barrera justificó lo que dijo:

A mí también me dolió en su momento (las finales perdidas). Yo velaba por un club en el que estaba. Tenía el mismo compromiso, como el hincha y como todos los jugadores lo tenían, y perdimos esas finales. No fue mentira, todos los del camerino salíamos tristes. Perdimos una final contra Nacional, contra el Medellín perdimos dos seguidas de Liga, 2015 y 2016. Hay está el historial, yo no dije mentiras. Fue así. Ahora, con Nacional, logré dos títulos después de tres años. Obviamente es lindo para mí, pero también hubo campeonatos en los que salimos tristes. Aquí en Nacional también salimos tristes de torneos porque hubo eliminaciones. Espero que, de ahora en adelante, sean muchos más títulos para Nacional y para mí. — Jarlan Barrera

Fabián Vargas defendió a Jarlan Barrera de las críticas:

En la tarde del 4 de agosto de 2022, durante la transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, Giovanni Cárdenas, periodista abiertamente ‘juniorista’, hizo fuertes comentarios contra Jarlan. Él empezó por recordar que el volante no esperó a los directivos del Junior para renovar su contrato y optó por irse del club. Ante esto, Fabián Vargas, quien siempre vela por los jugadores desde que trabaja en medios de comunicación, señaló que Barrera tiene derecho a decidir en dónde trabaja y no está obligado a esperar. A partir de ahí, la discusión subió un poco de tono y Vargas defendió, pero no justificó, al hoy jugador de Nacional.

- Giovanni Cárdenas: Cuando viene acá lo chiflan, le dicen de todo y es resistido. No he visto un jugaron en la historia del Junior más odiado y rechiflado por la afición que Jarlan. + Fabián Vargas: Entonces sí hay una causa para esa reacción, ¿no? - Giovanni Cárdenas: Él se lo buscó. + Fabián Vargas: ¿Pero por qué se lo buscó? ¿Cómo así? Él tiene el derecho a decidir en dónde puede y en dónde quiere trabajar. - Giovanni Cárdenas: Sus reacciones en contra del equipo no son sanas. Sus reacciones en contra del equipo no han sido las mejores, hoy dice una cosa y mañana otra. + Fabián Vargas: ¿Pero esas reacciones por qué son? Porque a él se le dio la gana o porque lo han estado atacando y, como ser humano, en algún momento se cansó. Ojo que no lo estoy disculpando porque yo no lo habría hecho. - Giovanni Cárdenas: A todos los pasa, al ‘Mago, Macnelly Torres, venía acá, lo rechiflaban y nunca se puso a decir cosas extrañas. Por madurez. Jarlan es un inmaduro, un niño. + Fabián Vargas: ¿Ah no? Macnelly dijo que el mejor equipo de Colombia, en donde mejor estuvo, fue en Nacional y no generó eso. - Giovanni Cárdenas: Un día a Macnelly le tiraron papelitos de dólares, simbolizando que se había ido por más plata del Junior. Pero eso lo superó Macnelly. Eso pasó en Barranquilla, recuerden ese episodio. En el caso de Jarlan es muy inmaduro. + Fabián Vargas: No podemos normalizar que ataquen al jugador y, cuando reacciona, es culpa del jugador. No lo podemos normalizar porque nigún hincha tiene derecho a atacar al jugador porque se fue de su equipo. — Giovanni Cárdenas y Fabián Vargas

