¿Se peleó y lo echaron? Jorge Bermúdez rompe el silencio sobre su salida de ESPN

Para nadie es un secreto que le reconocido periodista no tiene filtro al expresar sus opiniones, por eso, desde que dejó de aparecer en el reconocido canal, empezó a especularse con la posibilidad de censura y despido. Para acabar con las especulaciones, Jorge Bermúdez explicó por qué ya no trabaja en ESPN Colombia y confirmó si lo echaron o si dio un paso al costado.

Extraoficialmente, el equipo de ComuTricolor supo que en el canal hubo malestar con Jorge Bermúdez por su trato con otros talentos de la cadena a quienes trataba en público y en privado como si no supieran de fútbol. Por eso, en ESPN decidieron cortar la relación laboral. Sin embargo, la única posición oficial es la que el comentarista entregó en sus redes.

En la tarde del 3 de agosto de 2021, Bermúdez subió un video en su canal de Youtube para explicar por qué salió de ESPN. En este expuso algunas preguntas de sus seguidores, quienes se sorprendieron al no verlo en los programas del canal.

Una de las preguntas puso sobre la mesa un supuesto problema con Óscar Córdoba y también la posibilidad de censura por algunas posiciones sobre el fútbol femenino. Ante esto, Bermúdez señaló que en el canal nunca lo censuraron, que no tuvo problemas con los panelistas y, además, que una de las acaloradas discusiones que tuvo sobre el fútbol femenino no provocó su salida.

Nada de lo anterior. Ni me corrieron, ni me echaron, ni me vetaron o censuraron, para nada.

Se estaban refiriendo a un programa en la previa del final del fútbol femenino, en el que hubo una discusión acalorada y fuerte con algunos de los compañeros panelistas. Como siempre, yo tengo mis posturas firmes y estuvimos en desacuerdo en muchas de las cosas que opinaron. Pero no, nada de eso. Nada de eso. No hay censura de nada.

Al contrario, a la gente del canal le gustó muchísimo ese programa, porque fue un debate caliente y fuerte, pero con altura, respeto, rotundidad y contundencia. Incluso, creo que fue uno de los mejores programas que hice en ESPN.

Me fascinó ese programa y que bueno haber cerrado con ‘broche de oro’ mi participación en esta casa periodística, a la que le guardaré gratitud por siempre.

— Jorge Bermúdez