Macnelly ‘respaldó’ a Jarlan y puso a Nacional como “el más grande en Colombia”

Este martes, Jarlan Barrera estuvo en el centro de la polémica, luego de una serie de declaraciones que dio a lo largo del día, en diferentes espacios con medios de comunicación y la rueda de prensa de Atlético Nacional.

Entre otros temas que tocó el futbolista samario se destacan el haber señalado que “en Junior salía llorando perdiendo finales” y que desde que estaba en el ‘Tiburón’ soñaba con llegar al ‘Verdolaga’, equipo al que considera como “el más grande de Colombia”.

Ante estos mensajes fueron muchas las reacciones que se generaron desde la prensa y una de ellas fue la del exfutbolista Macnelly Torres, quien ahora es panelista del programa ‘El VBar’ de Caracol Radio.

El histórico centrocampista de Nacional habló sobre el caso de Jarlan y al ser preguntado si para los jugadores colombianos llegar a Nacional era estar en lo más grande de los equipos de fútbol en el país, no dudo en decir que sí y explicó las diferencias con otros equipos.

Para mí sí es llegar a lo más alto de los equipos en Colombia. Aparte de Nacional estuve en el Cali, pero ahí solo estuve cinco meses; yo me terminé de formar en Junior, debuté en Junior y tengo que decir que ahí administrativamente o dirigencialmente dos veces no me trataron de la forma en que yo esperaba.

Después de eso voy a Colo Colo, que también es un equipo grande en Chile, vengo a Nacional y siento una diferencia enorme en cuanto a los clubes en los que anteriormente había estado.

— Macnelly Torres