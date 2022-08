Jarlan justifica sus polémicas palabras y no descarta un regreso al Junior

Desde que señaló que en Nacional no ha sufrido por perder finales, el volante samario es el objetivo de las críticas de los hinchas del ‘Tiburón’. Sus declaraciones desataron la furia de los ‘junioristas’, quienes no paran de recordarle que debería estar agradecido con el club en el que dio sus primeros pasos como profesional. Precisamente por eso, Jarlan Barrera explicó sus polémicas palabras sobre el Junior. Al contrario de lo que muchos esperaban, estas no fueron para excusarse, sino para justificarse.

Las polémicas palabras de Jarlan Barrera sobre el Junior:

En la mañana del 3 de agosto de 2022, Jarlan expuso su amor por Nacional en una rueda de prensa. Lo llamativo fue que hizo una polémica afirmación sobre su paso por el Junior, la cual desató la furia de todos los ‘junioristas’.

Llegar a Nacional era un sueño que tenía desde hace rato, de sentir jugar en el mejor equipo de Colombia. Lo sentía cuando estaba en Junior, donde perdíamos finales, donde el sentimiento de llorar que uno sentía antes era diferente porque uno salía llorando, pero era perdiendo las finales, ahora uno estando acá y ya disfrutar dos títulos, es lindo, es querer hacer historia. — Jarlan Barrera

Jarlan Barrra explicó lo que dijo sobre el Junior:

En la noche del mismo 3 de agosto, Jarlan Barrera dio una entrevista al programa ‘Alargue’ de Caracol Radio. En esta le preguntaron por la polémica que desató con sus declaraciones sobre el Junior, ya que muchos hinchas quedaron dolidos.

Aunque muchos esperaban que ofreciera excusas, Barrera justificó lo que dijo al asegurar que no fueron mentiras.

A mí también me dolió en su momento (las finales perdidas). Yo velaba por un club en el que estaba. Tenía el mismo compromiso, como el hincha y como todos los jugadores lo tenían, y perdimos esas finales. No fue mentira, todos los del camerino salíamos tristes. Perdimos una final contra Nacional, contra el Medellín perdimos dos seguidas de Liga, 2015 y 2016. Hay está el historial, yo no dije mentiras. Fue así. Ahora, con Nacional, logré dos títulos después de tres años. Obviamente es lindo para mí, pero también hubo campeonatos en los que salimos tristes. Aquí en Nacional también salimos tristes de torneos porque hubo eliminaciones. Espero que, de ahora en adelante, sean muchos más títulos para Nacional y para mí. — Jarlan Barrera

Jarlan continuó señalando que, tanto a él como a su familia, les duele la conflictiva relación que tienen con los hinchas del ‘Tiburón’:

A toda mi familia y a mí siempre nos ha dolido el trato que me han dado. Pero esto es el fútbol y lo asumo. Eso le pasa a cualquier jugador. Seguir para adelante, mi cabeza está puesta en Nacional y no le doy tanta importancia. — Jarlan Barrera

Para concluir, al talentoso volante le preguntaron si le gustaría volver al Junior. Sorpresivamente, él no lo descartó porque tiene claro que el fútbol da muchas vueltas:

Hay que esperar el momento a ver qué pasa. El fútbol da vueltas, vamos a ver qué pasa. — Jarlan Barrera

