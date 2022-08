“El problema no es igualdad, es plata”, dice Carlos Antonio sobre Liga Femenina

Mientras la Selección Colombia Femenina se clasificó al próximo Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de quedarse con el segundo lugar de la Copa América, el fútbol profesional de mujeres en el país está lejos de ser una realidad en este semestre.

A raíz de esto, se han dado diversos reclamos sociales para lograr una Liga Femenina de Fútbol con todas las condiciones. Además de las iniciativas que se dieron durante el recién culminado torneo de selecciones, ahora se ha radicado una tutela contra la Dimayor con el objetivo de que los jueces ordenen que se realice esta competición en lo que resta del año.

Sin embargo, el periodista Carlos Antonio Vélez en su espacio radial ‘Palabras Mayores’ de este jueves insistió en que la entidad que reglamenta los torneos de fútbol en Colombia tiene la disposición de hacer el campeonato, al igual que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), pero el problema es que los clubes no tienen presupuesto.

De esta manera, según el comunicador, este recurso legal no tendría asidero porque las instituciones quieren organizar el torneo, pero no tendría los participantes necesarios.

No es un tema de igualdad, de visibilidad, no. Es un problema de plata.

Según Vélez, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, le ha acercado a los clubes la propuesta de hacer el torneo en dos ocasiones, pero parte de estos se han negado debido a la falta de dinero para sostener un plantel en la rama femenina.

Además, el periodista sostuvo que para que se desarrolle la Liga Femenina, la tutela debería avanzar o un patrocinador debería aparecer para apoyar a todos o a aquellos que han manifestado la imposibilidad económica de presentar una escuadra para la competición.

Eso sí, los 20 equipos deberían estar presentes y hasta el momento solo ocho de ellos han manifestado que tienen la posibilidad de disputar el torneo.

Esto no es de Dimayor, de Federación, esto es de clubes. Los clubes no tienen en el presupuesto el equipo femenino, no todos tienen ese apartado.

Hay ocho que lo podrían tener y con ocho no se hace Liga, los clubes le han dicho ‘no’ dos veces a la Dimayor.

— Carlos Antonio Vélez