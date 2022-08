Dimayor ya tendría ‘solución’ para que América y Cali lleguen bien a Libertadores

Cali vs. América, por final de Liga Femenina BetPlay 2022. (Cortesía, América)

Debido a que no habrá fútbol femenino en el segundo semestre del año, hay incertidumbre por saber qué harán el ‘Azucarero’ y el ‘Escarlata’, pues representarán a Colombia en la competencia internacional y no tendrán fogueo previo. Aunque a muchos no les gustará, parece que la División mayor del Fútbol Colombiano encontró una solución a dicho inconveniente. Según información de la prensa, Dimayor organizaría partidos amistosos para que América y Cali jueguen antes de la Copa Libertadores Femenina 2022.

En la tarde del 2 de agosto de 2022, durante la transmisión del programa ‘F Show’ del canal ESPN Colombia, Julián Capera contó cuál sería la solución de Dimayor para que Cali y América tengan fogueo antes de la Libertadores Femenina. Según él, la organización estaría gestionando algunos amistosos con equipos importantes de Sudamérica y de Estados Unidos.

La Dimayor está muy cerca de cerrar algunos partidos amistosos para que Deportivo Cali y América de Cali lleguen con algún grado de preparación a la Copa Libertadores, que tendremos en octubre en Ecuador. Hay conversaciones con un par de equipos en Estados Unidos y con algunos equipos importantes del continente, uno de Brasil y otro de Argentina. — Julián Capera

¿Cuándo empieza la Copa Libertadores Femenina 2022?

La Copa Libertadores Femenina 2022, competencia que reunirá a los 16 mejores equipos femeninos de Sudamérica, empezará el próximo 13 de octubre de 2022. El certamen tendrá lugar en Ecuador y concluirá el 28 de octubre, día en que va a disputarse la gran final. Cabe recordar que Corinthians es el actual campeón, pues derrotó a Santa Fe en la final de la edición de 2021.

¿Qué pasó con la Liga Femenina amateur que iba a organizar la Federación?

El 7 de junio de 2022, una vez se confirmó que la Dimayor echó para atrás su decisión de hacer una Liga Femenina en el segundo semestre del año, Fernando Jaramillo, su presidente, explicó la alternativa que plantearon para que América y Cali llegaran con fogueo a la Copa Libertadores. Jaramillo aseguró que una comisión de la Dimayor intentaría organizar, en compañía de la Federación Colombiana de Fútbol, una liga amateur:

Tuvimos una discusión muy larga sobre el fútbol femenino y su futuro. Se nombró una comisión conformada por Real Santander, Santa Fe, América y Fortaleza, para que trabajen en el fortalecimiento de la liga, así tener una liga mucho más sólida el próximo año. Para este año, se le va a oficiar a la Federación Colombiana de Fútbol, a través de sus representantes del fútbol profesional, hacer un torneo. Será un torneo amateur, pero jugará equipos como Cali y América, que necesitan fogueo para la Copa Libertadores 2022. No es una liga profesional porque solo teníamos siete clubes confirmados, además hay unos inconvenientes económicos bien complejos en los clubes. — Fernando Jaramillo

Según la información de Capera, la idea de la liga amateur también fue descartada y ahora solo se optaría por organizar partidos amistosos. Habrá que esperar para ver con qué sale Dimayor, ya que, cuando de fútbol femenino se trata, suele decepcionar.

