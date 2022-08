Leicy no está en el 11 ideal de la Copa América e hinchas de Colombia estallan

La selección Colombia la rompió toda en la competencia internacional y, aunque no se quedó con el título, algunas integrantes del equipo dieron un golpe de autoridad y demostraron el potencial del fútbol femenino en el país. Precisamente por eso, muchos se sorprendieron al ver que Leicy Santos no entró en el once ideal de la Copa América Femenina 2022. Sin embargo, tres integrantes de ‘la Tricolor’ sí entraron en el equipo, que estuvo dominado por las brasileñas.

En la tarde del 2 de agosto de 2022, la Conmebol dio a conocer el equipo ideal de la Copa América. Como se esperaba, las brasileñas dominaron el once con cinco jugadoras. Colombia también tuvo una amplia representación, ya que contó con tres jugadoras: Linda Caicedo, Catalina Usme y Daniela Montoya. El equipo lo completaron Agustina Barroso y Yamila Rodríguez, integrantes de Argentina, y Jessica Martínez, paraguaya.

Arquera: Lorena

Lorena Defensas: Tamires, Rafaelle, Agustina Barroso y Antonia

Tamires, Rafaelle, Agustina Barroso y Antonia Volantes: Linda Caicedo, Catalina Usme, Jessica Martínez y Yamila Rodríguez

Linda Caicedo, Catalina Usme, Jessica Martínez y Yamila Rodríguez Delantera: Debinha

¿Por qué Leicy Santos debió estar en el once ideal de la Copa América?

Aunque la selección Colombia metió a tres jugadoras en el once ideal de la Copa América Femenina 2022, fue bastante sorpresivo que Leicy Santos no fuera incluida. A lo largo de la competencia, la cordobesa fue una de las grandes figuras de ‘la Tricolor’, ya que anotó un gol y dio cuatro asistencias. Esto le permitió ser la máxima asistidora del certamen.

Pero eso no es todo, porque Santos también fue la jugadora con más pases clave (24) de la Copa. Dichas estadísticas son solo algunas de las razones por las que Leicy debió estar en el once ideal. Incluso, está claro que tuvo un mejor desempeño que Catalina Usme y Jessica Martínez, por lo que podría haber tomado su lugar.

Hinchas de Colombia reclaman por la ausencia de Leicy Santos en el once ideal de la Copa:

Como se esperaba, la ausencia de Leicy Santos en el once ideal causó indignación entre los hinchas de la selección Colombia. a través de Twitter ellos criticaron a la Conmebol por no incluir a la colombiano e, incluso, lo calificaron como una falta de respeto.

Es una falta de respeto que no esté Leicy Santos ahí 😜😉⚽️❤️👍🏻🇨🇴 — A N A ⚽ (@soyana93) August 2, 2022

Y Leicy Santos??... Me parece una falta de respeto no incluirla — Sharon 🇨🇴 (@Sharomelendez) August 2, 2022

Y Leicy Santos dónde queda friends?😬😡🤦‍♂️ — 𝑱𝒖𝒂𝒏 𝑫𝒊𝒆𝒈𝒐 𝑮𝒓𝒂𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑯. (@GranadosJ13) August 2, 2022

