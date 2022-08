‘Juanfer’ Quintero da exquisita asistencia y Borja queda en deuda con River

Aunque todos los focos estaban puestos sobre Miguel Ángel Borja, el volante paisa fue quien terminó llevándose los elogios de la hinchada del ‘Millonario’, que no quedó muy contenta porque su equipo perdió. La asistencia de Juan Fernando Quintero en River Plate vs. Sarmiento, por Fecha 11 de Liga Profesional Argentina 2022, fue lo que dio alegría los hinchas. Lastimosamente, el cordobés no la pasó bien y dejó a varios decepcionados.

Llegando al minuto 62 del partido, cuando el marcador estaba 0-2 a favor de Sarmiento, River cobró un tiro de esquina en corto y ‘Juanfer’ cogió la pelota. El colombiano levantó la cara, metió un gran centro al primer palo y allí apareció Emanuel Mammana para desviar el balón y anotar el 1-2.

A Borja no le fue bien en el partido de River:

Tras una grandiosa actuación en el triunfo contra Aldosivi, Miguel Ángel Borja entró en el once titular de River para enfrentar a Sarmiento. A pesar de las altas expectativas que habían, el cordobés no tuvo una buena noche.

Como el ‘Millonario’ iba 0-2 abajo en el marcado desde el prime tiempo, Marcelo Gallardo optó por mantener a Borja dentro del campo. Al final, el colombiano jugó los 90′ y, salvó por un par de remates en el primer tiempo, no estuvo cerca de anotar.

