“Dio vergüenza”, periodista argentino celebra que no se subió a la ‘Borjaneta’

Aunque venía de ‘romperla’ contra Aldosivi, pues metió un gol y dio dos asistencias, el cordobés no tuvo un buen desempeño en le más reciente duelo del ‘Millonario’ y la prensa no lo perdonó. Esto quedó demostrado con la fuerte crítica de Daniel Avellaneda a Miguel Ángel Borja después de River Plate vs. Sarmiento, la cual indicó que lo hecho por el delantero fue vergonzoso.

Vea también: ‘Juanfer’ Quintero da exquisita asistencia y Borja queda en deuda con River

En la noche del 31 de julio de 2022, justo después del final del partido, Daniel Avellaneda y Martín Líberman, periodistas argentinos, discutieron sobre el nivel de Borja durante el programa ‘Debate F’ de la plataforma Star +. Lo llamativo fue que Avellaneda no se guardó sus palabras y aseguró que Miguel Ángel dio vergüenza en el duelo contra Sarmiento:

Menos mal que yo dije: me dan ganas de subirme a la ‘Borjaneta’, pero hay que esperar. Era Aldosivi. Hoy, con Sarmiento, la verdad, dio vergüenza el colombiano. Por eso hay que ser prudente cuando uno se lanza. — Daniel Avellaneda

Las palabras de Avellaneda causaron ca recuelo entre los integrantes del programa, ya que, parecían desproporcionadas. Por eso, intentó disminuirlas señalando que el colombiano aún tiene más oportunidades para demostrar su valía en River.

Tiene el crédito abierto. La semana pasada la rompió... — Daniel Avellaneda

Para concluir, Daniel Avellaneda mantuvo su fuerte posición, a pesar de que muchos no estaban de acuerdo con él, y aseguró que la participación del cordobés fue un “papelón”.

Fue un ‘papelón’, no tocó la pelota. — Daniel Avellaneda

¿Qué le pasa a River? El análisis de @libermanmartin y su equipo sobre los altibajos del equipo de Gallardo.#MiraloEnStarPlus 🍿📺 --> https://t.co/uHzmZCGdm9 pic.twitter.com/fC2ZM5G5Uf — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 1, 2022

‘Juanfer’ Quintero dio una asistencia contra Sarmiento:

El flojo partido de Miguel Ángel Borja contrastó con la actuación de Juan Fernando Quintero, quien entró en el segundo tiempo, cuando el marcador estaba 0-2 en contra de River Plate, y la cambió la cara al equipo. Aunque ‘Juanfer’ no anotó, sí dio la asistencia previa al único gol del ‘Millonario’, que terminó perdiendo. Además, jugó con confianza y provocó varios acercamientos que no terminaron en gol por la imprecisión al momento de definir.

>>Más novedades de colombianos en el exterior en ComuTricolor<<