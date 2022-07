Sergio Ramos se manda un golazo de taco en la Supercopa de Francia

Aunque su primera temporada en el fútbol francés no fue la mejor, pues las lesiones le impidieron tener continuidad, el central español empezó de la mejor forma posible su segundo año. Resulta que hubo un gol de Sergio Ramos en Paris Saint-Germain vs. Nantes, por Supercopa de Francia 2022. Y no fue cualquier gol, ya que él anotó con el taco y le puso broche de oro a una noche que tuvo a Lionel Messi y a Neymar como protagonistas.

Llegando al minuto 57, cuando el marcador estaba 2-0 a favor de PSG , Ramos anotó el 3-0 con un espectacular lujito. El central español aprovechó un rebote dentro del área, pescó el balón cerca del arco rival y lo ‘mandó a guardar’ definiendo con el taco.

El gol de Leo Messi en la Supercopa de Francia 2022:

Lionel Messi fue el encargado de anotar el primer gol del Paris Saint-Germain en le minuto 21. El argentino aprovechó un buen pase al espacio, eludió al arquero y definió con un derechazo.

El 2-0 llegó gracias a un soberbio cobro de tiro libre de Neymar. El ‘crack’ brasileño pateó con confianza y festejó otro gol que le dará la vuelta al mundo.

El PSG no paró con el gol de Ramos, que fue el 3-0, y metió el 4-0 definitivo en la recta final del juego. El encargado de hacerlo fue ‘Ney’, quien pateó de una forma muy particular un penalti, concretó su ‘doblete’ y sentenció el contundente triunfo del gigante francés.

