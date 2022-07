Darwin Núñez reveló que Luis Díaz fue clave para su rápida adaptación al Liverpool

Aunque no anotó ni asistió, el guajiro tuvo un gran desempeño en el partido que inauguró la temporada 2022-23 para los ‘Reds’. Junto con el joven delantero uruguayo, ‘Lucho’ puso a sufrir a la defensa del Manchester City y terminó coronándose campeón. Justo por eso, tras su gran actuación en la Community Shield 2022, Darwin Núñez dijo que Luis Díaz lo ayudó a adaptarse al Liverpool.

Luego de la consagración del Liverpool en la Community Shield 2022, Núñez, quien anotó uno de los tres goles del triunfo, habló para los micrófonos de ESPN. En la corta charla le preguntaron cómo ha sido su adaptación al equipo de Jürgen Klopp, pues llegó a mediados de 2022 y no desentona. El uruguayo señaló que varios de sus compañeros, entre ellos ‘Lucho’ Díaz, han sido claves para que se sienta cada vez más cómodo dentro y fuera de la cancha.

Las primeras semanas me sentí muy nervioso, no me salía un pase. Fue muy difícil adaptarme en las primeras semanas con el equipo. A medida que fue pasando el tiempo, ellos me hicieron sentir cómodo.

Tuve una charla con Salah, que me ayudó muchísimo, con los brasileños y con Luis Díaz, que también está acá hace poco. Es muy difícil llegar a un club grande como el Liverpool, y no sentir esa presión.

Yo sentí la presión y el ’Mister’ me habló muchísimo, siempre me está llevando para adelante. Me da la confianza y yo tengo que darle confianza dentro del campo.

— Darwin Núñez