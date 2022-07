Bacca mantiene intacta su calidad y vuelve al gol con Junior 11 años después

Aunque el ‘Tiburón’ no pudo con el equipo antioqueño, la gran actuación del experimentado delantero atlanticense llenó de felicidad a la hinchada. Es que el gol de Carlos Bacca en Águilas Doradas vs. Junior, por Fecha 5 de Liga BetPlay 2-2022, permitió el empate de su equipo. Y no solo eso, ya que puso fin a una larga epsera de la hinchada por ver al ídolo anotando con la ‘rojiblanca’.

Llegando al minuto 60, cuando el marcador estaba 1-0 a favor de Águilas Doradas, Bacca recibió el balón en la parte izquierda del área rival. El atlanticense se acomodó para rematar con la derecha, definió al palo opuesto y ‘la mandó a guardar’.

¿Pero cómo le vas a dejar ese papayazo a Bacca ? Si lo dejas en el uno contra uno es obvio que te va a hacer esa 🙈🙈. pic.twitter.com/Xhu6YF8cEj — Ivan David Tejedor F (@ivantejedor) July 31, 2022

¿Cuando había sido el último gol de Carlos Bacca en Junior?

El 21 de diciembre de 2011, día en que Junior y Once Caldas se enfrentaron en el partido de vuelta de la final de la primera división del FPC, Carlos Bacca anotó su último gol con el ‘Tiburón’ antes de partir al fútbol europeo. Dicho encuentro terminó igualado en el marcador global y, por la vía del penalti, el equipo barranquillero se coronó campeón.

Once años después, Bacca volvió al gol con Junior, esta vez contra Águilas Doradas, equipo al que nunca le había anotado.

