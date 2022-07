Xavi: “Claro que me gustaría que Messi regresara al Barça, pero tiene contrato”

Este sábado, Barcelona disputará un nuevo partido amistoso en su gira por los Estados Unidos, esta vez ante el New York Red Bulls. En este lapso de preparación, el conjunto azulgrana ya venció al Inter de Miami (0-6), al Real Madrid (0-1), además de empatar frente al Olot (1-1) y a la Juventus (2-2).

En medio de un agitado mercado de pases, el Barça ha confirmado cinco incorporaciones de alto nivel, pese a que se había mencionado que su situación económica pasaba por un difícil momento.

El centrocampista Frack Kessie, los centrales Andreas Christensen y Jules Koundé, sumados al extremo Raphina y al delantero Robert Lewandowski son las nuevas caras del equipo que dirige el exfutbolista Xavi Hernández.

En los últimos días, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, manifestó que se siente “en deuda” con Messi y por eso insinuó lo que en el futuro podría ser el regreso del astro argentino al club del cual es el máximo ídolo.

En cuanto a la posible llegada de más refuerzos, Xavi Hernández apuntó que siempre será positivo tener jugadores que aporten a su plantilla y que en su equipo deberían “haber dos jugadores por posición”.

Además, el exjugador del Barcelona y de la Selección de España se refirió al deseo por tener a Lionel Messi de nuevo en el conjunto catalán, algo que por ahora “es una utopía”, ya que el rosarino tiene contrato vigente con el París Saint-Germain.

Sin embargo, el histórico centrocampista no le cerró la puerta a esta posibilidad de cara al futuro, puesto que la despedida de ‘Leo’ debería ser como el mejor de la historia, en el cuadro donde vivió sus mejores momentos.

Evidentemente, me gustaría que la etapa de Leo en el Barça no se haya acabado de la manera que acabó y que tuviese una última oportunidad de despedirse como el mejor de la historia. Claro que me gustaría, sí, me gustaría que pasase, pero tiene contrato.

— Xavi Hernández