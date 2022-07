“Me querían convocar con Grecia, pero sería un orgullo jugar para Colombia” Perea

El colombiano Juan José Perea fue confirmado como el nuevo refuerzo del Stuttgart de Alemania luego de romperla en PAS Giannina de Grecia. El delantero ya anotó con su nueva camiseta frente al Valencia en un partido de preparación.

Perea estuvo en el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio y contó acerca de sus inicios como futbolista.

El delantero habló sobre su proceso de selección Colombia. Estuvo en la Sub-15 y la Sub-17, pero luego de viajar a Europa no volvió a recibir convocatoria.

Le preguntaron a Perea sobre el fichaje fallido con Millonarios antes de dar su salto a Europa.

El delantero de 22 años, aseguró estar a la expectativa de una convocatoria a la selección de mayores con Colombia. Él cree que si sigue haciendo su trabajo, llegará el momento de representar el equipo.

Yo no me afano, yo hago mi trabajo y confío en que se me va a dar la oportunidad.

Aunque el sueño de Perea es vestir la camiseta de la ‘Tricolor’, no descarta la posibilidad de jugar con otra selección. Grecia le daría la oportunidad.

Si no se me da la oportunidad, en Grecia me dijeron muchas veces que si me quedaba dos años más me podía nacionalizar y seguro me iban a llamar a la Selección.

Uno lo piensa porque entiende el valor que implica hacer parte de una selección nacional.

— Juan José Perea