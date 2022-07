¿Qué pasó en España cuando solicitaron a FIFA poder escuchar los audios del VAR?

El sistema de videoarbitraje protagoniza muchas polémicas en las diferentes competencias del fútbol colombiano. Por eso, si es cierto, que los directivos del FPC aspiran a que las conversaciones entre los árbitros puedan escucharse es algo bastante llamativo. Para hacerse una idea de lo que podría pasar, saber qué pasó en España cuando solicitaron a la FIFA poder escuchar los audios del VAR es importante. Habrá que esperar para ver si la respuesta que se recibe en Colombia es la misma.

Según una versión del periodista Luis Arturo Arango, la Federación habría solicitado autorización a la FIFA para que se puedan hacer públicas las conversaciones que se generan en las situaciones de VAR. En especificó, la solicitud apuntaría a poder escuchar casos puntuales de penales, fueras de lugar, tarjetas y goles.

En la tarde del 28 de julio de 2022, durante la transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, el reconocido Diego Rueda contó que en LaLiga Española solicitó a la FIFA que los audios del VAR puedan publicarse. Según Rueda, la FIFA no acató la petición de LaLiga:

Hay que pedir permiso a la International Board y a la FIFA. A España se lo negaron...

¿Qué quería España? Que me parece lo más sano, pero le dijeron que no. España quería que fuera inmediato, que el hincha en el estadio, el oyente y el televidente pudieran escuchar lo que estaba sucediendo, no un día o unas horas después.

Hay que hacer la solicitud y, por dicho motivo, a España se la negaron.

— Diego Rueda