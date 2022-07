Mayer asegura que está implementando muchas cosas de ‘Juanma’ Lillo en el Cali

Aunque los resultados no lo acompañaron en sus primeros partidos, una gran parte de la hinchada ‘Azucarera’ espera que el vallecaucano saque al equipo de la crisis deportiva que atraviesa. Para eso, él está trabajando para consolidar un nuevo sistema de juego y, en una charla con la prensa, contó detalles al respecto. Esto permitió saber que Mayer Candelo está implementando cosas de Juan Manuel Lillo en el Deportivo Cali y no solo de él, ya que otros entrenadores también lo inspiran.

En la tarde del 27 de julio de 2022, Candelo fue invitado al programa ‘F 360′ del canal ESPN Colombia. Fabián Vargas, uno de los panelistas del programa, quien compartió vestuario con Mayer en Millonarios, aprovechó para preguntarle si está implementando cosas de ‘Juanma’ Lillo ahora que es entrenador del Cali.

Sin dudarlo, Mayer Candelo señaló que sí intenta compartir los conocimientos que Lillo le transmitió con los integrantes del ‘Azucarero’. Además, indicó que está utilizando cosas que aprendió con otros entrenadores, no solo con Juan Manuel.

He tratado de ensañarle a mis jugadores lo que me enseñaron mis entrenadores, para hacerles la vida más fácil, para que rindan más y para que nos ayuden a ganar partidos con más facilidad.

Mucha, ‘Fabi’. No solo aquí, en Tuluá también implementé muchas cosas que le aprendí, que le escuchaba, que iba y apuntaba y le preguntaba.

Para concluir, el DT vallecaucano contó que Ricardo Gareca, quien recientemente salió de la selección peruana, es otro de sus referentes.

He tratado de copiar mucho. Me encantaba como entrenaba Gareca, lo analizaba mucho y lo miraba. Él me iba enseñando mucho. Entonces fui apuntando cosas de los técnicos a los que les gustaba el balón.

— Mayer Candelo