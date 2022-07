Gamero asegura que tiene las maletas listas por si le toca irse de Millonarios

Aunque muchos aseguran que es el equipo que mejor juega en el fútbol colombiano, la continuidad del entrenador samario llegó a ponerse en duda porque no ha sido campeón con como el ‘Embajador’. Precisamente por eso, las palabras de Alberto Gamero sobre su continuidad en Millonarios llamaron la atención. El DT, sin reparos, dejó claro que su contrato no garantiza que vaya a quedarse en el club, declaraciones que seguramente darán de qué hablar entre los hinchas.

Vea también: Darío Gómez suena en El Campín y a los hinchas de Millonarios les da sed

En la noche del 27 de julio de 2022, después del triunfo contra Fortaleza en la Copa BetPlay 2022, Gamero atendió a los medios en una rueda de prensa. En esta le preguntaron si hay posibilidades de que no continúe en Millonarios en 2023.

Sorpresivamente, el entrenador aseguró que tiene las maletas listas para irse del ‘Embajador’, pues, como en normal en el fútbol, en cualquier podría salir o podrían sacarlo. A pesar de esto, dejó claro que está muy feliz en el equipo bogotano, que quiere ser campeón y, si por él fuera, nunca se iría.

En esto uno nunca sabe nada. Nosotros estamos en una profesión en la que no sabemos nada. Nosotros debemos tener la maleta lista. Afortunadamente yo vivo en Bogotá y vivo e Bogotá. Entonces no tengo necesidad de coger maleta, simplemente me voy para mi casa.

Usted sabe que en el fútbol uno no puede decir nada. Yo tengo contrato con Millonarios hasta el año entrante. Aquí estoy feliz, estoy contento con lo que estoy haciendo, con ganas y deseos de darle la estrella a Millonarios. Por eso estoy luchando y trabajando lo que más puedo.

Si algo tengo aquí, es una gran felicidad de estar en la institución. Los directivos me han tratado bien, afortunadamente tengo una buena relación con ellos. Los hinchas me han tratado muy bien y habrá unos a los que no les gusta. Los periodistas lo mismo me han tratado muy bien y habrá unos a los que no les gusta.

En general, estoy feliz y contento aquí. Pero tú sabes cómo es el fútbol, hoy estoy aquí y mañana en otra parte.

Ojalá pueda cumplir el año y medio que me queda aquí. Quiero manifestar que acá estoy feliz, nunca me quisiera ir.

— Alberto Gamero