En Nacional “no le tienen miedo” a Carlos Bacca para el duelo por Copa

El sábado anterior, Junior de Barranquilla venció por 2-0 a Independiente Santa Fe en el Estadio Metropolitano, en lo que fue un nuevo estreno de Carlos Bacca con la camiseta rojiblanca.

Luego de un poco más de una década, el delantero nacido en Puerto Colombia (Atlántico) regresó al fútbol colombiano, en la que, sin dudas, ha sido una de las contrataciones más importantes del rentado local en los últimos años.

Los rivales del cuadro que dirige el argentino Juan Cruz Real saben que tendrán en frente a un artillero de gran categoría y por eso deberán tomar todas las precauciones necesarias para neutralizar el poder goleador del futbolista de 35 años.

Esto lo sabe Cristian Castro Devenish, defensor central de Atlético Nacional, equipo que este jueves visita al conjunto barranquillero por el juego de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay. El zaguero habló en rueda de prensa y señaló que no hay que tener “miedo” al medirse ante Bacca.

¿Miedo por qué? Somos once contra once. Allá vamos a salir a jugar, he enfrentado buenos delanteros acá como en Portugal, entonces somos once y allá vamos a salir a jugar, a salir a ganar y demostrar por qué somos los campeones.

— Cristian Castro Devenish