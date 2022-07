“Pateaba las muñecas”, revelan que Linda Caicedo era ‘crack’ desde los cinco años

Debido que la está rompiendo en la Copa América Femenina 2022, la delantera vallecaucana tiene enamorados a los hinchas de la selección Colombia. Precisamente por eso, Diego Vásquez, uno de sus primeros entrenadores, contó cómo era Linda Caicedo en su infancia y sus palabras demostraron el amor que ella tiene por el fútbol.

En la tarde del 26b de julio de 2022, Vásquez, uno de los primeros entrenadores que tuvo Caicedo en su vida, dio una entrevista al programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio. En esta contó detalles de la infancia de la jugadora. Lo más interesante llegó cuando habló del día que la conoció:

El club ‘Real Juanchito’ nos dio la oportunidad. Un día entro la mamá con Linda cogida de la mano, tenía cinco años, y dijo que quería jugar al fútbol, pero no había escuela para niñas en nuestro municipio.

Le dije que no había ningún inconveniente si la dejaba, que jugara. Ella me decía - las muñecas que le doy, las patea; las ollas me las tiene hundidas y los zapatos los daña. Yo quiero que esta niña juegue fútbol acá o en donde sea. Profe, ayúdeme -. Yo le dije - con mucho gusto, si no hay ningún inconveniente, déjela. Los niños son muy respetuosos y ahí empezó la carrera de Linda -.

— Diego Vásquez