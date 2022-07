¡Colombia es muy Linda! Caicedo mete a ‘LA TRICOLOR’ en la final de Copa América

Tras la grandiosa actuación de ‘la Tricolor’ en la fase de grupos, la posibilidad de avanzar a la gran final ilusionaba al país y demostraba el poderío del fútbol femenino colombiano. Las ‘Superpoderosas’, quienes no se han achicado, respondieron como se debía y le dieron una enorme alegría a sus seguidores. Es que, a pesar de las dificultades, el partido Colombia vs. Argentina, por semifinal de Copa América Femenina 2022, terminó en una sólida victoria de Nelson Abadía y sus dirigidas.

- 1ER TIEMPO

El partido no comenzó bien para la selección Colombia, ya que las argentinas cortaron cada intento de hilar un par de pases. De hecho, la primera oportunidad clara de gol fue para ‘la Albiceleste’. Se trató de un remate cerca del punto penal que la arquera Catalina Pérez atajó.

Con el paso de los minutos, la localía empezó a pesar y las colombianas empujaron a sus rivales a su propio campo. El buen trabajo de Leicy Santos y de Mayra Ramírez permitió que Linda Caicedo encontrará espacios.

Llegando a la primera media hora de juego, Caicedo protagonizó una jugada de gol que fue anulada. La delantera vallecaucana ‘la mandó a guardar’ con un potente remate tras bajar el balón con el pecho. Acción que no pudo celebrarse porque la árbitra vio mano. Aunque ella estaba cerca, no termina de quedar claro si hubo, o no, mano. Además, como no hay VAR, la decisión inicial se mantuvo y la polémica estalló.

En la recta final del primer tiempo, Ramírez estuvo muy cerca de darle el gol de la ventaja Colombia. Tras entrar al área y librarse de sus rivales con un espectacular amague, Mayra remató y el palo ahogó el grito de gol.

- 2DO TIEMPO

La parte complementaria empezó de forma similar a la inicial, pues Argentina cortó el juego de ‘la Tricolor’ y se acercó, sin mayor peligro, al área de Catalina Pérez. Sin embargo, el tiempo y el cansancio pasaron factura y, de nuevo, las colombianas empezaron a dominar el juego.

El gol de la alegría colombiana llegó en el minuto 61 y Linda Caicedo fue quien lo anotó. La joven delantera recibió el balón en la parte izquierda del área rival, sacó un zurdazo que infló la red y desató la locura de los hinchas presentes en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga.

Una vez se abrió el marcador, Colombia bajó el ritmo, sus volantes retrocedieron y las delanteras quedaron en la parte alta con el objetivo de buscar un contragolpe. A pesar de la desventaja, las argentinas no encontraron la precisión necesaria para crear jugadas importantes en ataque.

Al final, las colombianas mantuvieron el 1-0 y se metieron en la final de la Copa América Femenina 2022. Y no solo eso, ya que también aseguraron un cupo en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.

¿Cuándo es la final de la Copa América Femenina 2022?

La gran final de la Copa América Femenina 2022 se jugará el sábado 30 de julio. El duelo que enfrentará a Colombia con el ganador de la semifinal entre Brasil y Paraguay tendrá lugar en el Estadio Centenario de Armenia.

