Anulan gol a Linda Caicedo por supuesta mano en la semifinal de Copa América

A lo largo de la competencia, en la que ‘la Tricolor’ ha destacado mucho, varias decisiones arbitrales bastantes fueron tildadas de discutidas, por no decir erradas. Aunque se esperaba que estas disminuyeran en las etapas finales, volvieron a parecer y las colombianas fueran quienes sufrieron. En esta oportunidad, una jugada de gol anulada a Linda Caicedo en Colombia vs. Argentina, por semifinal de Copa América Femenina 2022, fue lo que causó polémica.

En el minuto 28 del partido, cuando el marcador estaba 0-0, Caicedo bajó el balón en el borde del área de Argentina. Tras controlar, Linda remató con potencia y la ‘mandó a guardar’.

Cuando la talentosa jugadora y sus compañeras estaban por celebrar, la árbitra señaló una mano en el control y el gol no subió al marcador. Lo llamativo es que, en la repetición de la jugada, parece claro que Caicedo no tocó el balón con la mano, sino con el pecho. Como no hay VAR, pues, por decisión de Conmebol, solo habrá VAR en la final, la polémica decisión de la juez pasó sin más.

