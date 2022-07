El ‘Arriero’ Herrera y la pulla a los que decían que “Nacional está muerto”

Este sábado, Atlético Nacional igualó a dos goles frente al Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, luego de que el atacante Júnior Hernández marcara el gol del empate para el local sobre el minuto 95 del encuentro.

En la que seguramente ha sido la mejor presentación del ‘Verdolaga’ en estas primeras cuatro fechas de la Liga BetPlay 2022-II, el equipo antioqueño mostró una buena propuesta y un mayor orden en sus líneas respecto a los tres primeros duelos de este semestre.

Ante la notable mejoría pese al resultado final, el técnico Hernán Darío Herrera expresó su tranquilidad por lo que exhibieron sus dirigidos en el terreno de juego y tiró un dardo a los que señalaban que “Nacional está muerto”.

Después del título las sesiones de entrenamiento no fueron buenas y para este último partido contra el Tolima tuvimos una semana. Yo creo que el equipo ahí recobró su identidad, su forma de jugar y lo demostró con categoría.

Nacional, para la gente estaba muerto, pero no, no está muerto. Yo creo que el equipo hoy volvió a levantar y desafortunadamente no se pudo ganar en ese último minuto, pero bueno, el fútbol es así.

— Hernán Darío Herrera