“La valoración fue cero”, ‘Rigo’ fue crítico en su participación en el Tour

A falta del recorrido que finalizará en París y sentenciará a Jonas VIngegaard como el nuevo campeón del Tour de Francia, el colombiano Rigoberto Urán estuvo lejos de los objetivos propuestos previo al inicio de la carrera.

Vea también: “Hay 27 más aliviados que yo”, Rigo se toma con calma su posición en el Tour

Tras finalizar su participación en la contrarreloj individual (CRI), el antioqueño señaló la importancia que tiene para él terminar una fracción a este nivel en el Tour de Francia, a pesar del tiempo de llegada.

Cuando no estás en la general se hace un poco más complicado. Lo importante es que fuimos a tope y dando lo máximo, mañana es el último día y terminamos este capítulo .

´Rigo´ declaró que tras no conseguir estar en el top 10 ni ganar una etapa, considera directamente mala su participación en este Tour de Francia.

Hablo por mí. La valoración de este Tour fue mala, no se lograron los objetivos, no se ganó una etapa, no estuve entre los diez primeros.

No hice nada. Traté de hacerlo muy bien, lo intentó, pero siendo realistas, no se cumplieron ninguno de los objetivos.

— Rigoberto Urán