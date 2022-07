James sin fútbol y sin equipo en Europa: de nuevo fue suplente con Al-Rayyan

James Rodríguez se encuentra en Países Bajos de gira con el Al-Rayyan, pero su participación ha sido casi nula. El colombiano se ha entrenado con normalidad con el equipo, pero sus constantes ausencias de los partidos ha llamado la atención y los rumores de su salida siguen en aumento.

En el partido de este sábado, el cual enfrentó a Al-Rayyan con el Molenbeek de Bélgica, el equipo de Catar ganó 3-1 e hizo seis sustituciones durante los 90 minutos, con la particularidad que ninguna de ellas fue James, quien permaneció los noventa minutos en el banco de suplentes.

Esta es la primera victoria de Al-Rayyan en los tres partidos de la pretemporada de cara a la temporada 2022/23 de la Qatar Stars League. James ha sumado únicamente 54 minutos en esos tres partidos.

James Rodríguez en la pretemporada

El ‘10′ jugó en el partido frente al Rhoda en el primer encuentro de su gira, pero no estuvo en la convocatoria de su entrenador Nicolás Córdova de cara al duelo contra el Dordrecht. Rodríguez volvió para el partido con Molenbeek y aunque apareció en la convocatoria, no tuvo minutos en el encuentro.

El volante no ha sufrido lesiones o algún otro impedimento que el equipo haya informado para no ser parte del once titular, por lo que posiblemente se esté gestando la salida del colombiano.

James tiene contrato con Al-Rayyan hasta el 30 de junio de 2024 y está a la espera de una oferta de un club europeo, pues ya recibió una oferta formal del Botafogo de Brasil, la cual rechazó en su intención de volver al ‘Viejo Continente´.