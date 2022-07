Mayer Candelo no ocultó el enojo con el VAR tras el empate del Cali con el DIM

En el cierre de la tercera fecha liguera, el Deportivo Cali dejó escapar una victoria fundamental en tiempo de reposición ante Independiente Medellín. Un polémico penal había visto el árbitro Nicolás Gallo, quien ni siquiera miró el VAR ante un agarrón leve de Agustín Vuletich sobre su rival; aunque hubo contacto, para muchos no fue punible la falta.

🧐 Para mí NO HAY PENAL de Vuletich, no concuerdo con Nicolás Gallo. El argentino si está tomando a Pardo en el comienzo de la jugada, pero poco a poco lo va soltando y ya cuando el hombre del DIM cae, es porque él mismo se lanza, no corresponde a la sujeción de Vuletich🏊‍♂️ pic.twitter.com/v2Bi4Cn4pU

La jugada va a dar bastante de qué hablar en los próximos días. Mayer Candelo, el timonel del ‘Azucarero’, se sumó al debate tras la paridad. Pese a no le gustaba mucho referirse a los integrantes de la terna, expresó su molestia por el criterio que se toma desde el VAR para algunas situaciones puntuales en el juego.

“Yo no estoy aquí para hablar de los árbitros. Que ellos mismos se revisen. Soy respetuoso, pero hay que mejorar mucho.

Me extraña que para algunas jugadas hay VAR y para otras no. Esperemos que esto mejore en el fútbol colombiano, para que sea más fluido el juego, porque se corta y a veces no se reponen los minutos. Si están cometiendo errores o no, es respetable. Se equivocan como seres humanos que son”.

— Mayer Candelo, entrenador del Cali