“Quería crecer“, Román reveló por qué cambió a Millonarios por Nacional

La salida de Andrés Felipe Román generó polémica en los hinchas de Millonarios, especialmente porque no renovó su contrato y finalmente se fue gratis al mayor rival, Atlético Nacional.

Vea también: Cristiano Ronaldo se sentaría a negociar con Águilas Doradas con una condición

Pese a que Román apareció en la convocatoria para el partido contra Millonarios, la rueda de prensa de su presentación como nuevo jugador del ‘Verdolaga’ no se había llevado a cabo.

En la rueda de prensa, el lateral explicó su llegada a Nacional aun teniendo ofertas de otras ligas de Sudamérica y de la MLS. Román dijo que fue una decisión en búsqueda de crecimiento deportivo para su carrera.

Revisamos todas las ofertas, no solo se vio el factor económico, sino que también quería crecer. Me faltan etapas por quemar y quiero hacer una buena participación internacional representando a Atlético Nacional.

También afirmó que la presión y el trabajo en Nacional será igual que en Millonarios.

Aunque el jugador no ahondó en la polémica con Millonarios, sí habló sobre su nuevo grupo de trabajo. Él aseguró sentirse muy bien, con ganas de jugar, de competir y de pelearse la titular con Yerson Candelo.

El recibimiento del grupo ha sido muy bueno. Estoy contento y motivado. A nivel físico voy cogiendo forma de a poco. Me he sentido bien durante los últimos entrenamientos. Tengo ganas de jugar, se lo manifesté al profe, me he sentido bien y espero sumar minutos en el próximo partido.

La competencia interna será interesante. Yerson Candelo es un excelente jugador con muy buenas condiciones, espero nos podamos complementar para sacar lo mejor de cada uno.

— Andrés Felipe Román