Nicole Regnier cree que Leicy Santos es como Quintero, pero con buen físico

Ahora que ‘la Tricolor’ la está rompiendo en la Copa América Femenina 2022, es inevitable compararla con el equipo masculino, que tanto ha decepcionado en los últimos años. Precisamente por eso, Nicole Regnier cree que Leicy Santos es el Juan Fernando Quintero de la selección Colombia femenina. Según ella, la volante del Atlético de Madrid tiene características similares a las de ‘Juanfer’, pero hay algo que los diferencia.

En la noche del 20 de julio de 2022, los integrantes del programa ‘F90′ del canal ESPN Colombia se animaron a un ser un paralelo entre los jugadores de la selección Colombia masculina y las jugadoras de la femenina. Empezaron con Catalina Usme y Falcao García, los goleadores históricos de ‘la Tricolor’.

Nicole Regnier, la reconocida exjugadora, los comparó y aseguró que, más allá de la gran cantidad de goles, Falcao y ‘Cata’ no tienen mucho en común.

No, pero no por un tema de goles. ‘Cata’ tiene muchísimos goles, sino por donde juega ella. Ella no es una nueve de área. La nueve de área en esta selección en Mayra Ramírez.

¿Falcao de qué jugaba en la selección? De nueve. ‘Cata’ es una jugadora que se tira mucho a jugar atrás. En la selección casi siempre ha jugado de diez, de mediapunta e, incluso, por una banda.

Ella no es nueve de área, por eso te diría que no. Pero el número de goles de ‘Cata’ es impresionante.

— Nicole Regnier