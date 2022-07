Bajan de la nube a quienes soñaban con el regreso de ‘Gio’ Moreno a Nacional

Aunque salió mal del ‘Verdolaga’, una llamativa versión de la prensa aseguró que ‘Gio’ podría volver al ‘Verdolaga’. El rumor no tardó en ilusionar a la hinchada, que sufrió bastante cuando se confirmó la salida del jugador. Precisamente por eso llamó la atención que, según algunos periodistas deportivos, Giovanni Moreno no regresaría a Atlético Nacional en el segundo semestre de 2022.

Vea también: Giovanni Moreno podría terminar en un equipo del FPC que pocos imaginaban

El 19 de julio de 2022, durante la transmisión del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio, los periodistas Diego Rueda y Fernando ‘Piolín’ Calle aseguraron que ‘Gio’ podría regresar a Nacional. Según su versión, un intermediario, que sería muy cercano al club, estaría hablando con los directivos para zanjar las diferencias con el jugador.

Dicho intermediario, a quien denominaron “canciller”, sería una mujer. Debido a esto, llegó a pensarse que se trataba de Carolina Ardila, representante de jugadores que es la hija de Antonio José Ardila, dueño del ‘Verdolaga’.

En la mañana del 21 de julio de 2022, el periodista Carlos Antonio Vélez aseguró, durante su tradicional programa ‘Planeta Fútbol’ de la emisora Antena 2, que Giovanni Moreno no regresará a Nacional. También señaló que el volante zurdo no llegará al Junior, posibilidad de la cual se habló mucho.

No es verdad que Nacional vaya a reenganchar a Gio Moreno. No volverá por ahora a Nacional, como tampoco irá al Junior.

La información de Vélez concordó con la del periodista ‘Pipe’ Sierra, uno de los más confiables cuando de fichajes en el FPC se trata. Según Sierra, ‘Gio’ Moreno sí intentó zanjar las diferencias con el club. Sin embargo, no encontró el apoyo necesario para hacerlo.

El regreso de Giovanni Moreno a Nacional no es una posibilidad para ningún directivo o miembro de la junta. Hasta este momento no es cierto lo que se ha dicho de una vuelta al verde. Al jugador le gustaría estar de nuevo y trató de hacer gestiones, pero no encontró un apoyo firme para conseguirlo.

— 'Pipe' Sierra