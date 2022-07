Gabriel Jesus salió a quejarse porque Mina le hizo sentir el rigor en un amistoso

Actualmente, los integrantes de la Premier League están en plena fase de preparación para el inicio de las competencias en el segundo semestre de 2022. Por eso, tienen la oportunidad de foguearse contra equipos que enfrentarán por los puntos cuando los torneos empiecen.

Justo en un encuentro de fogueo, se enfrentaron los ‘Gunners’ y los ‘Toffees’ y, mientras estuvieron en cancha, el delantero brasileño y el central colombiano protagonizaron varios cruces. Debido a esto, hubo unas palabras de Gabriel Jesus sobre su duelo con Yerry Mina en el amistoso Arsenal vs. Everton, de pretemporada 2022-23. Estas demostraron cierta molestia por la forma como el central de la selección Colombia intentó controlarlo.

El pasado 16 de julio de 2022, el Arsenal y el Everton se enfrentaron en un partido amistosos disputado en Estados Unidos. Aquel día, Mina hizo parte de la alineación titular de los ‘Toffees’ y fue sustituido para el inicio del segundo tiempo.

Mientras estuvo en cancha, Mina tuvo que lidiar con Gabriel Jesus, quien anotó el 1-0 en el minuto 33. El colombiano y el brasileño, quienes compartieron vestuario en el Palmeiras, lucharon durante 45 minutos y el delantero terminó sacando ventaja.

El 2-0 definitivo fue anotado por Bukayo Saka, quien ‘la mandó a guardar’ solo tres minutos después del tanto de Gabriel Jesús.

Después del partido, Gabriel Jesus atendió a los medios y esto permitió que respondiera algunas preguntas para el medio TNT Sports Brasil. En la corta charla, el delantero brasileño hablo del duelo que tuvo con Yerry Mina,

Sorpresivamente, él se quejó de la forma como el colombiano intentó controlarlo. Tocándole el pecho y hablándole de cerca, ‘mañas’ típicas de los defensas en el fútbol sudamericano, Yerry habría intentado sacar de casillas a su excompañero en el ‘Verdao’.

Yo jugué con Mina antes, en Palmeiras. Éramos muy cercanos. Por eso no sé por qué él me atacó e intentó hacerme algo así en el pecho. También me hablaba mierda. No sé por qué, no sé cuál es la razón para hacer eso.

Yo ya no soy un niño y lo trate a él de la misma manera. Después, ganamos el partido y eso es todo.

— Gabriel Jesús