Sablazo de Macnelly a Roldán por polémica jugada de penal en Equidad vs. Junior

El duelo entre el conjunto ‘Asegurador’ y el ‘Tiburón’ no dio mucho de qué hablar desde lo futbolístico, ya que fue muy luchado y no hubo goles. La ausencia de emociones en los arcos provocó que una jugada de penal que el árbitro no concedió fue lo que más llamó la atención. De hecho, hubo una fuerte crítica de Macnelly Torres a Wílmar Roldán por polémica decisión en La Equidad vs. Junior, por Fecha 3 de Liga BetPlay 2-2022. El exjugador fue contundente al momento de referirse a dos características que supuestamente tendría reconocido juez.

La polémica decisión de Roldán en La Equidad vs. Junior:

El pasado 16 de julio de 2022, La Equidad empató contra el Junior en Bogotá. Más allá del resultado, una polémica decisión de Roldán, arbitro del encuentro, se robó el espectáculo.

Llegando al final del primer tiempo, ‘Cariaco’ González entró al área y cayó tras un fuerte cruce de un rival. Los jugadores del equipo visitante pidieron penal inmediatamente. Sin embargo, Wílmar no atendió a su pedido y, por el contrario, amonestó al atacante venezolano.

Pésimo arbitraje de Roldán y del VAR!!!!

No le pitaron un penal a Junior y no le sacaron roja a Mahecha tras una entrada a Didier. Y la @Dimayor, bien Gracias! pic.twitter.com/ksPcQd1TPB — El Barba Roja ⚽️ (@PedroJoseFCB) July 17, 2022

Cuando se esperaba que Roldán acudiera a la pantalla del VAR para revisar su decisión, cambiarla o ratificarla, el juego continuó. Debido a esto, la polémica estalló, ya que muchos aseguraron que el árbitro cometió un error al no revisar la jugada.

La crítica de Macnelly a Wilmar Roldán:

En la tarde del 18 de julio de 2022, los integrantes del programa ‘El Vbar’ de Caracol Radio analizaron la polémica decisión de Roldán. La conversación llegó a un punto en el que se especuló que el árbitro no quiso ir al VAR, ya que, por lo polémica de la jugada, los encargados del videoarbitraje debieron llamarlo para recomendarle que fuera a la pantalla.

Justo en ese momento, ‘Mac’ intervino y señaló que Roldán a veces pita con prepotencia y ego. Fuerte crítica que, según él, podría explicar por qué habría optado por no acudir al VAR.

Con Roldán hay un tema diferente y es que, a veces, arbitra con el ego y la prepotencia. Eso ya es muy complicado. — Macnelly Torres

*Ver a partir de la hora 1:19:53

