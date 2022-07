Presidente de Nacional cree que el regreso de Armani pronto será una posibilidad seria

A sus 35 años, está claro que la carrera del arquero argentino está cerca de llegar a su fin. Debido a esto, los hinchas del ‘Verdolaga’ creen que su regreso está cada vez más cerca, pues él ha indicado en varias ocasiones que podría retirarse en el club paisa. Precisamente por eso, hubo unas palabras Emilio Gutiérrez sobre el posible retiro de Franco Armani en Atlético Nacional. Estas indicaron que, tarde o temprano, surgirán conversaciones reales y serias para contratarlo.

En la mañana del 18 de julio de 2022, Emilio Gutiérrez, el presidente de Nacional, dio una entrevista al programa ‘¿Cómo te va?’ de DirecTV Sports Radio Argentina. En esta le preguntaron si está interesado en que Armani se retire en el ‘Verdolaga’. El directivo dejó claro que sí, ya que él siempre ha tenido las puertas del club abiertas.

Es algo en lo que no trabajamos en este momento, pero no sorprendería que abordáramos, de una manera más seria, esa posibilidad.

Para concluir, Gutiérrez señaló que sería un orgullo que Armani volviera a mostrar sus intenciones de volver a Nacional:

Aunque lo ha dicho en varias ocasiones, en 2019 Franco Armani habló con la prensa argentina y dejó muy claro que su prioridad es retirarse en Atlético Nacional. Sin embargo, en aquella ocasión también señaló que cualquier cosa podría provocar un cambio de planes. Desde ese momento han cambiado muchas cosas, sobre todo su papel en River Plate, equipo del que ya es considerado un referente e, incluso, ídolo.

Yo me comprometí, el día que me hicieron la despedida me comprometí, delante a toda la gente, a poder terminar la carrera en la institución. Pero eso no se sabe, el fútbol da muchas vueltas, pero ese es más o menos el pensamiento que tengo, que me comprometí y la palabra vale mucho…

… Vivo y tengo todo en Colombia, en Medellín, incluso mi esposa es colombiana. Entonces en un futuro tengo pensado eso, hacer mi vida allá, porque tengo todo.

Es más o menos el pensamiento que tengo a futuro. De poderme ir a vivir a Medellín

— Franco Armani