“Los hinchas de Nacional no me tienen que agradecer nada”, Daniel Cataño

Por la tercera jornada de la Liga BetPlay 2022-II, Millonarios venció como visitante a Atlético Nacional por 1-2 y consiguió así su primera victoria del semestre.

Al minuto 52 del encuentro, el delantero Luis Carlos Ruiz anotó el segundo gol de conjunto ‘embajador’ y cosechó así su segunda diana en tres partidos disputados.

Otro de los refuerzos que también hizo su aparición fue el centrocampista Daniel Cataño, quien llegó al cuadro que dirige Alberto Gamero luego de su paso por el Deportes Tolima.

El futbolista antioqueño ingresó al terreno de juego del Atanasio Girardot al minuto 74 en lugar de Daniel Ruiz y de manera irónica fue aplaudido por la parcialidad de Nacional. El gesto fue relacionado con el penalti que falló en la final de vuelta con el ‘Vinotinto y Oro’, el cual fue fundamental para que el ‘Verde de la Montaña’ se quedara con el título.

En la tarde de este miércoles, el exjugador del Deportivo Independiente Medellín fue entrevistado en el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio y habló sobre diferentes temas, entre ellos la situación que vivió en el máximo escenario deportivo de la capital antioqueña.

El nacido en Bello señaló que lo ocurrido son cosas de hinchas y que en las últimas semanas ha pasado momentos muy difíciles, por lo que esto no significó gran cosa para él.

Esos son cosas de fanáticos, pero a mí no me tienen que agradecer nada porque simplemente estaba haciendo mi trabajo, esa vez no se me dio y pues son cosas que pasan en el fútbol, entonces la verdad yo no le pongo mucho cuidado a ese tema.

— Daniel Cataño