Jugador del Tolima atropelló a una pareja y habría intentado huir del lugar

Este lunes, el Deportes Tolima visita al Unión Magdalena, en un partido por la tercera jornada de la Liga BetPlay 2022-II, en la que ya suma cuatro puntos luego de las dos primeras fechas.

Sin embargo, un hecho ocurrido este fin de semana, en el que se encuentra involucrado uno de sus refuerzos para esta temporada, ha perturbado el ambiente en el cuadro ‘pijao’.

El atacante Andrés ‘El Topo’ Rentería, quien llegó procedente del Jaguares de Córdoba, fue acusado por una pareja de protagonizar un violento accidente sobre las 8:40 p. m. del sábado anterior en el sector del puente militar de la quebrada Arenosa, en la vía que comunica al municipio del Guamo con el sector de Cucuana.

Según informó el portal ‘El Rincón del Vinotinto’ y de acuerdo a la denuncia realizada por Henry Alexánder Mendoza, uno de los afectados, el futbolista de 29 años habría intentado huir del sitio luego de arrollar a estas dos personas, las cuales sufrieron lesiones en su rostro y cuerpo.

Además de haber intentado escapar del lugar, según la versión de la víctima, el deportista, propietario de la camioneta Mercedes Benz implicada en el incidente, no se habría manifestado sobre la situación y ni siquiera intentó brindarles algún tipo de socorro.

Me encontraba con mi pareja, veníamos desde Bogotá con destino a Chaparral. Íbamos en nuestra motocicleta AHQ 45F, cuando este vehículo nos arrolló, nos impactó por detrás, lanzándonos fuertemente hacia los costados . Esta persona jamás se detuvo, siguió derecho y al pasar por encima de la moto se le estallan las llantas y quedó a 30 metros del accidente.

Mendoza también indicó que el proceder de las autoridades no fue el mejor, ya que el patrullero que estuvo presente en el accidente nunca le quiso mostrar el croquis del impacto y desconoce si al deportista le hicieron alguna prueba de alcoholemia.

El señor patrullero me dijo que no tenía que darme ningún tipo de explicaciones, pese a que soy uno de los implicados en el accidente. Se me hace extraño porque por obvias razones debo saber qué tipo de procedimiento se está haciendo.

— Henry Alexánder Mendoza