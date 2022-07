“No se coman el cuento de vivir sabroso”, el vainazo político de ‘Rigo’ Urán

Culminó la decimocuarta etapa del Tour de Francia, que dejó como vencedor al australiano Michael Matthews (Bike-Exchange) en medio de una persistente y compleja lucha, como ha sido rutina en estos últimos días. De a poco se empieza a vivir la recta final del certamen, por lo que crecen las expectativas de cómo terminarán los ‘Escarabajos’ colombianos.

Rigoberto Urán subió a la casilla 28 en la tabla general del Tour de Francia, exactamente a 59 minutos y 9 segundos del actual líder, Jonas Vingegaard. El de Urrao ha sufrido de algunas caídas a lo largo del certamen, las cuales han impedido su presencia en un escalón más alto; sin embargo, está deseoso por lo que pueda suceder.

A través de un diálogo con la prensa colombiana, ‘Rigo’ dejó sus sensaciones de lo que fue la etapa. Hizo alusión al famoso lema de “vivir sabroso”, organizado por Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez.

“Uno no se puede rendir, hu*vón. No se puede comer ese cuento de vivir sabroso, y si me lo como mire lo que pasa, estoy a una hora.

Toca apretar como un hijuep*ta y trabajar porque nadie le regala nada a uno. El ciclismo es muy bravo y esto es como la vida, hay que lucharla. Lo más importante es tener ambición”.

— Rigoberto Urán, pedalista del EF.