“No es profesional”, critican sin piedad a Román por su salida de Millonarios

Desde que salió a la luz que el lateral diestro jugará en el ‘Verdolaga’, la hinchada de Millonarios estalló contra él. Pero eso no fue todo, ya que, desde la prensa, también hubo bastantes comentarios negativos acerca de su actuar. Esto quedó demostrado con las críticas de ‘Rafa’ Sanabria a Andrés Felipe Román por su llegada a Atlético Nacional. Esta apuntó a lo que hizo el jugador en sus últimos meses con el ‘Embajador’.

En la noche del 15 de julio de 2022, horas después de que Nacional confirmó la contratación de Román, ‘Rafa’ Sanabria, exárbitro profesional que ahora trabaja en medios, habló al respecto durante el programa ‘F90′ del canal ESPN Colombia. Sanabría dejó claro que Andrés Felipe no fue profesional por la forma cómo salió de Millonarios. Según él, el lateral fue desagradecido y díscolo con el equipo que lo respaldó cuando surgió el problema cardiaco que le impidió llegar a Boca Juniors.

Todos somos diferentes, pero yo, por lo menos, no haría eso... Por la plata, me da mucha pena, pero...

Aquí la culpa no es de Atlético Nacional y tampoco de Millonarios, la culpa es del mismo Román. La culpa es de un jugador que no es profesional. Después de lo que le ayudó Millonarios al jugador, a salir de un problema tan grave. Lo quería transferir a Boca y no se la aceptaron por su problema y lo que dijo el médico...

Todo el apoyo que le dio, absolutamente todo el apoyo. Y el jugador bajó los brazos, se puso de rebelde, no quería jugar, no quería entrenar, fue un jugador díscolo y desagradecido. Eso es una cosa a lo de la transferencia, Nacional no tiene nada qué ver.

La plata sí es muy importante, pero hay unas cosas que deben primar por encima del dinero.

— Rafa Sanabria