Kevin Velasco estaría cerca de llegar a un equipo que dejó al Cali sin Libertadores

La situación del ‘Azucarero’ en la actualidad es bastante delicada, ya que, a la crisis de resultados deportivos, hay que sumarle la desbandada de jugadores que están saliendo del club. Ahora, según información de la prensa colombiana, Kevin Velasco saldría del Cali y llegaría al Corinthians de Brasil.

Vea también: ‘Teo’ Gutiérrez, muy cerca de tomar sus maletas e irse al fútbol uruguayo

En la tarde del 15 de julio de 2022, durante la transmisión del programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, el periodista John Hernández aseguró que Velasco está cerca del Corinthians. Según Hernández, el Cali no podrá retener al zurdo, ya que su situación económica es bastante delicada.

Kevin Velasco también está muy cerca de salir del Deportivo Cali. Quedaría definido la próxima semana. Va, exactamente, para el fútbol de Brasil. Lo quiere un grande, Corinthians.

Deportivo Cali, en estos momentos, no puede decirle que no a nada. Primero, no hay dinero para retener a un jugador. No hay como decirle a Kevin - venga, no se vaya, le subo un año de contrato y le subo el dinero -. No puede, la situación del Deportivo Cali es muy compleja en la parte económica.

Entonces, a todo lo que entre, van a decirle que sí. Porque tiene que mermar pasivos e ir saldando deudas.

— John Hernández