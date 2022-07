¿Se cayó lo de ‘Gio’ Moreno al Junior? Afirman que no hubo ningún acuerdo

El Junior de Barranquilla se armó con ‘pesos pesados’ de cara al segundo semestre liguero, esto con la inminente obligación de salir campeones y salvar un año difícil, esto luego de que no se colmaran las expectativas en la primera mitad del año.

Nombres como Carlos Bacca, Nelson Deossa, Iván Rossi, entre otros, fueron anunciados con ‘bombos y platillos’, sumándole jerarquía a la nómina actual que dispone Juan Cruz Real, estratega de los ‘Tiburones’. Una última sorpresa podía darse: la de Giovanni Moreno; sin embargo, todo indica que no hubo ningún acuerdo.

¿Se cayó lo de Junior?

Fuentes cercanas al equipo de Barranquilla afirmaron contundentemente que sí hubo negociaciones, pese a que Juan Cruz Real descartara algún pedido suyo por el jugador; cabe anotar que salió de Atlético Nacional envuelto en la polémica, desatando la furia de la afición hacia los directivos tras salir campeones de la última liga.

Descartado Gio Moreno por ahora. Se habla de una posibilidad para la ventana de agosto, no la veo. #TemporadaDeHumo2022

Parece que el Junior no efectuará alguna contratación adicional de última hora y se irá así, por lo menos hasta agosto. Es importante recordar que entre el 16 y el 19 de agosto se abrirá una ventana para jugadores libres, por lo que ‘Gio’ no se descartaría del todo si no consigue equipo.

El sentir de Moreno está acorde con que aún no quiere retirarse. Pese a que anheló ser campeón con Nacional y colgar los guayos posteriormente, cambió de decisión y todavía desea estar activo en la órbita futbolística.

Plan B: ¿rumbo al Envigado?

Hasta los últimos días, se vio a ‘Gio’ entrenando con Envigado, el mismo equipo que lo vio nacer como jugador. Se sabe que hay una intención clara de los ‘Naranjas’ para quedarse con él hasta diciembre, en un contrato pequeño.

Por ahora, no hay una respuesta clara y ‘Gio’ evaluará opciones para seguir vigente. Este viernes 15 de julio culmina el mercado de pases y alguna sorpresa podría darse en el transcurso de las horas.