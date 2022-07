¿Cómo así que el presidente de FIFA viene a Colombia para que no “expropien” el fútbol?

Desde que se confirmó que Gianni Infantino estará en Cali para ver un partido de la selección Colombia femenina, muchos se preguntaron vendrá al país únicamente para demostrar apoyo al fútbol femenil. Debido a esto, llamó la atención el análisis de Carlos Antonio Vélez sobre la visita del presidente de la FIFA a Colombia durante la Copa América Femenina 2022. Según él, que el directivo venga al país también tiene un objetivo político, no solo deportivo.

En la tarde del 14 de julio de 2022, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que Infantino, presidente de la FIFA, estará en Colombia el próximo 17 de julio. Según el comunicado de la FCF, Infantino estará en los partidos de la Copa América Femenina 2022 a realizarse dicho día. Además, tendrá algunos encuentros con las autoridades del futbol colombiano y del Gobierno Nacional.

En la mañana del 15 de julio de 2022, Carlos Antonio Vélez habló sobre la visita dl presidente de la FIFA en su tradicional sección ‘Palabras Mayores’ del programa ‘Planeta Fútbol’ en la emisora Antena 2. El reconocido periodista empezó por asegurar que Gianni Infantino estará en el país para dar un espaldarazo al fútbol femenino. Pero eso no sería todo, ya que, según Vélez, Infantino también vendría a dar un mensaje para evitar que expropien o democraticen a la FCF y al fútbol colombiano.

Vélez concluyó explicando que su preocupación por una eventual expropiación de la Federación no se basa en lo que pueda pasar con los directivos, Ramón Jesurún, Álvaro González Alzate, Fernando Jaramillo y demás. Él, por el contrario, asegura que solo está preocupado por el respeto a la institucionalidad de la FCF.

Yo no soy defensor de ninguna persona en particular. Soy defensor de la institucionalidad. La Federación Colombiana de Fútbol es una empresa privada, que no recibe ningún capital del estado y no es dependiente del estado. La FCF depende de la FIFA, su estatus y sus reglamentos. Y la FIFA no es ningún apéndice de ningún gobierno del mundo. Es autosuficiente, produce para vivir, se costea absolutamente todo y, obviamente, tiene muy buenas relaciones con los gobiernos, porque de eso se trata.

Pero una cosa es tener una buena relación y otra cosa es que se dejen permear. No lo permiten, ni lo permitirán.

En el caso de la Federación Colombiana de Fútbol, todos los días, desde todos los rincones, hay acusaciones contra los dirigentes. Quiero ver en dónde están las pruebas. Si a mí me dan una prueba, una sola, lideraré la primera línea contra ellos. Pero, mientras todo sean chismes y rumores...

— Carlos Antonio Vélez