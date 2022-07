Juan Cruz Real no tiene ni idea de la posible llegada de ‘Gio’ Moreno al Junior

Aunque ningún integrante del club ha confirmado las negociaciones, ‘Gio’ ha insinuado en varias ocasiones que, tras su inesperada salida de Atlético Nacional, podría llegar al ‘Tiburón’. Precisamente por eso, las palabras de Juan Cruz Real sobre la posible llegada de Giovanni Moreno al Junior llamaron la atención. Estas sirvieron para abrirle las puertas del equipo al jugador.

En la noche del 13 de julio de 2022, luego de su triunfo contra Nacional, Cruz Real atendió a los medios en una rueda de prensa. Al DT le preguntaron su quiere contar con ‘Gio’ Moreno en su plantilla, pues todo parece indicar que él reforzará al ‘Tiburón’. Aunque señaló que no le cierra la puerta al ‘Flaco’, dejó claro que, por ahora, no le han planteado la posibilidad de contar con él.

No voy a hablar de supuestos. Nadie me ha hablado de ese jugador. Nadie va a negar su calidad y la jerarquía que tiene.

A mí nadie me ha hablado y tengo que enfocarme en lo que tengo hoy. La verdad, me desayuno (entero) recién ahora. Nadie me dijo nada de nada.

Los pensaremos, si viene la directiva y me lo plantea, veremos. Los más importantes son los jugadores que tengo. Estoy contento y siempre vamos a tener las puertas para los jugadores que puedan sumar.

Pero hay que analizar muchas cosas, no es traer por traer. Las nóminas más caras no son las mejores nóminas.

Nosotros tenemos que seguir con humildad, profundizando en una idea y trabajando, como lo vienen haciendo los muchachos.

Siempre vamos a estar abiertos a posibilidades, pero nadie me lo ha planteado concretamente.

— Juan Cruz Real