Falcao apoyó la queja de Hernán Torres sobre el calendario del FPC

Tras culminar el encuentro de la primera jornada de la Liga BetPlay 2022-II ante el Deportivo Independiente Medellín, Hernán Torres no se guardó nada al señalar que la dirigencia del fútbol colombiano no tiene en cuenta el apretado calendario de algunos equipos como el propio Deportes Tolima.

El entrenador tolimense señaló que en el ‘Pijao’ perdieron la final contra el Atlético Nacional el pasado 26 de junio y no tuvieron tiempo ni de digerir la derrota porque tres días después disputaron el juego de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Flamengo.

En efecto, los jugadores del ‘Vinotinto y Oro’ no tuvieron vacaciones y de nuevo se instaló la polémica sobre la organización de los torneos en Colombia. Con relación a este tema han surgido muchas opiniones y una de ellas es la de Radamel Falcao García.

Este jueves, en una entrevista para el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, ‘El Tigre’ apoyó lo expresado por Torres y manifestó que muchos seguidores de este deporte creen que la vida del futbolista solo se basa en “entrenar una vez al día y ya”.

Yo estoy de acuerdo con Hernán (Torres), me parece que está en lo cierto. La gente a veces piensa que el ser jugador de fútbol solo es, quizás, entrenar una vez al día y ya, y jugar el partido, pero no, no es así. Esta es una carrera que requiere muchísimo trabajo, el fútbol es muy atlético.

Creo que, no sé si por ley, los jugadores deben tener una cierta cantidad de tiempo en vacaciones y pues yo veo que en Colombia es muy difícil, ¿no? Es muy difícil para el futbolista que es campeón, empezar a la semana a entrenar porque ya tiene que competir, al final nunca te desconectas.

— Radamel Falcao García