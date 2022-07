Delantero de Boca Juniors admite los problemas internos entre jugadores y dirigentes

Pase lo que pase, con victorias o derrotas, de local o visitante, no importa cuando leas esto: ¡El mundo de Boca Juniors nunca tiene paz!

Muchos creían que la eliminación en octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores fue el causante de la catástrofe institucional, sin embargo, como lo venían alertando distintos periodistas deportivos argentinos y ahora con los dichos y confirmación de Darío Benedetto, el problema data de tiempo atrás.

En una entrevista para el medio internacional, ESPN, el “pipa” fue el primer jugador del plantel de primera división del Club Atlético Boca Juniors en referirse a los pormenores internos que han roto la relación entre el Consejo de Fútbol y gran parte del equipo, en especial, la camada veterana y de líderes.

Arenga

24 horas antes del encuentro decisivo, jugadores experimentados como Carlos Izquierdoz, Darío Benedetto, Frank Fabra y Marcos Rojo exigieron al Consejo de Fútbol que comanda el vicepresidente, Juan Román Riquelme, saber la cifra a cobrar por premios, bien sea pasando de fase a cuartos de final o si quedaban eliminados en octavos como fue el caso. Incluso amenazaron que de no tener la reunión no se concentrarían, situación que condicionó y complicó todo.

La charla no terminó en buenos términos y se presume que la pelea fue a tal magnitud que al momento de la arenga se notó a Benedetto agresivo cuando les dijo a sus compañeros: “Ellos ayer nos trataron de perdedores, entonces demostrémosles a estos hijos de puta que nosotros queremos ganar, que nosotros somos ganadores”.

El delantero indicó que las palabras de insultos no estaban dirigidas a los dirigentes. “No estaba enojado, tenía ganas de salir a comerme el mundo, era una fase eliminatoria, por Copa, fue eso, una arenga. No fue un mensaje para nadie y lo aclaré con las personas con las que tenía que aclararlo. Les quise mojar un poquito la oreja a los jugadores”.

Ante la duda si sus palabras habían traído problemas, el delantero lo descartó. “Hablé con Riquelme en los últimos días. Después del partido con Corinthians, después de San Lorenzo, tengo su apoyo. No tuve que pedir disculpas porque la arenga no fue para nadie. No tengo por qué pedirlas”.

Confirmación de la discusión

Aunque en rueda de prensa uno de los miembros del Consejo de Fútbol, Jorge Bermúdez, quiso hacer creer que no había ningún problema, Benedetto reconoció la interna que se generó a raíz de la incertidumbre por los premios y las diferencias económicas como tal.

“Escuché tantas cosas, que queríamos cobrar por perder...nunca cobré un premio por perder, tampoco me interesa. Después son reuniones, hay discusiones y es algo normal. Queda todo ahí, es un ida y vuelta normal. Discutimos y no pasa más de ahí. Queda ahí, muere ahí, no puedo entrar más en detalles. Amagamos con no concentrar. No sé si era el momento o no, pero se dio de esa manera. No es que quedamos afuera por los premios o por una discusión”.

Darío Benedetto con Boca Juniors después de su eliminación en la Libertadores BUENOS AIRES , ARGENTINA-JULY 5: Boca Juniors Darâo Benedetto appears dejected after the definition by penalties, during Copa Libertadores football match between Boca Juniors and Corinthians at Alberto J. Armando Stadium in Buenos Aires City, Argentina on July 5, 2022. (Photo by Stringer/Anadolu Agency via Getty Images) (Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images)

Contradijo al nuevo técnico

Los dichos en rueda de prensa post eliminación en Libertadores de Sebastián Battaglia le costaron su puesto y quién se hizo cargo de la dirección técnica del Xeneize fue el líder del equipo de las inferiores e histórico jugador del club, Hugo Ibarra.

Su llegada fue marcada por la polémica por sacar del equipo titular al capitán del equipo, Carlos Izquierdoz. Muchos asocian la decisión como represalia ya que el defensa central y capitán fue la voz principal del plantel en la discusión, no obstante, el “negro” Ibarra informó en la rueda de prensa de su confirmación como técnico hasta diciembre de este 2022, que la determinación era meramente futbolística.

Cuando fue consultado, Darío Benedetto no estuvo de acuerdo con la explicación del nuevo técnico, al alegar que: “No sabría decir si fue una decisión futbolística. Ibarra es hincha de Boca, vio y a lo mejor le pareció que tenía que salir. Nosotros no nos podemos meter. Pero para mí no es futbolístico. Me duele mucho, pero son decisiones”.

Carlos Izquierdoz (24), del Boca Juniors de Argentina, festeja con su compañero Óscar Romero (11) la victoria de 1-0 sobre el colombiano Deportivo Cali en un duelo de la Copa Libertadores, en el estadio Bombonera de Buenos Aires, Argentina, el jueves 26 AP (Gustavo Garello/AP)

Con las declaraciones de Darío Benedetto de seguro la historia tendrá más capítulos y no se descarta que entre ellos, pueda aparecer algunos que tenga como protagonistas principales la salida de algunos jugadores del club.

¡Qué buen quilombo! dirían en Argentina.