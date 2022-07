Carlos Antonio Vélez revela la millonada que habría ganado ‘Gio’ en Nacional

Desde que ‘Gio’ aseguró que no tenía salario en el ‘Verdolaga’, surgió incertidumbre por saber cuánta palta ganó y cómo la ganó. Precisamente por eso llamaron la atención las palabras de Carlos Antonio Vélez sobre la salida de Giovanni Moreno de Atlético Nacional. Estas le dieron la razón al jugador, pues indicaron que no tenía sueldo. Sin embargo, revelaron la supuesta que él habría ganado por ser campeón.

El pasado 9 de julio de 2022, Giovanni tuvo una extensa charla con uno de los líderes de una barra de Nacional. En esta rompió el silencio sobre su salida del club y por eso reveló que no tenía salario. Según sus palabras, el ‘Verdolaga’ no le pagaba mensualmente, sino que le daba premios.

Cuando yo llego a Nacional, no le cobre un peso. Yo no tenía salario, más bien un formulario. Cuando ganábamos un premio, la retención me la cobraban en el premio porque no tenía salario. Ganaba menos premios que los demás porque tenían su contrato.

Yo no era un gasto para Nacional, y yo solo tenía un premio de bonificación si éramos campeones. Y por eso te digo que no creían porque lo firmaron, como no va a tener salario y no será campeón. Yo venía con esa convicción de que éramos campeones.

Para todas personas que piensan que no sigo en Nacional porque era muy costoso para el club, es mentira. Es más, a mí el premio me lo paga la gente con su asistencia al estadio

— Giovanni Moreno