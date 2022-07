Racing querría salir ya de Cardona y en Nacional estarían frotándose las manos

Aunque llegó como uno de los fichajes más importantes de los últimos años y se pensó que sería el líder futbolístico del equipo, la experiencia del antioqueño en la ‘Academia’ no ha sido buena y por eso la hinchada y la prensa lo han criticado sin piedad. En parte por esto, Edwin Cardona querría irse de Racing y Atlético Nacional estaría pendiente de la situación. La información divulgada por los medios indica que los clubes ya están conversando la posible transferencia.

En la mañana del 13 de julio de 2022, durante el programa ‘F12′ del canal ESPN Argentina, el periodista Leo Paradizo aseguró que Cardona quiere irse de Racing. Según su versión, el jugador no quiere quedarse y en el club no quieren que se quede. Además, la situación sería algo tensa, ya que habría cierta inconformidad de la plantilla con la actitud del colombiano.

Cardona no está cómodo, esto me lo confirmaron. No se siente a gusto. Cardona es observado de reojo por sus compañeros, que no ven un compromiso profesional en él.

Cardona está buscando salida, se quiere ir de Racing. Y esto está visto con buenos ojos por parte de los dirigentes de Racing, que también admiten que fue un error contratarlo.

Tres millones 300 mil dólares pagaron por el 50% del pase de Cardona. A eso súmenle un contrato top para el fútbol argentino. Por resto a la privacidad no vamos a decir cuánto gana Cardona, pero es un contrato de los tres más altos de Racing.

— Leo Paradizo