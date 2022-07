‘LA TRICOLOR’ erró de todo, pero aún así le alcanzó para golear a Bolivia

Tres puntos más a la bolsa. La Selección Colombia Femenina derrotó 3-0 a Bolivia en el Estadio Pascual Guerrero, tras un desarrollo muy extraño en cuanto al desempeño del conjunto nacional. Las dirigidas por Nelson Abadía siempre tuvieron el protagonismo, pero el nerviosismo se hizo sentir durante varios tramos.

Desde el primer minuto, el equipo quiso arrasar a Bolivia desde el arranque. La presión intensa y la verticalidad intentaron figurar, pero la cabeza fría no dejó concretar numerosas situaciones claras de gol.

No iba a ser fácil para Colombia, irónicamente a pesar del resultado. Todo se iba a destrabar sobre los 20 minutos tras un señor golazo de Leicy Santos. La estrella del Atlético de Madrid aprovechó una habilitación desde el medio; cuando tomó la pelota, aprovechó la libertad para enganchar hacia adentro y desenvainar al arco.

Leicy sacó un derechazo inatajable, rumbo al ángulo superior izquierdo de la portería sur del Pascual Guerrero. Todo el mundo en las gradas se levantó y entonó el grito sagrado.

Sin embargo, el fútbol no le dejaría tan fácil las cosas a Colombia. El equipo, solito, se enredó en el partido al no poder sentenciar el cotejo en ese momento. Nadie se explicaba cómo el balón no entró en varias llegadas.

Incluso las ‘Cafeteras’ tuvieron una gran oportunidad desde el punto penal, pero Catalina Usme cobró mal y desperdició el posible tanto a los 45′. Así se iban a ir los oncenos rumbo al entretiempo.

Para la parte complementaria, otra vez el manojo de nervios se iba a percibir; a pesar de todo, el fútbol daría las revanchas. Cuando no podía meterla Colombia, las mismas rivales le hicieron el favorcito para cumplir con los méritos.

A los 70 minutos, Mayra Ramírez recibió un lanzamiento de banda sobre la derecha, cerca al área rival; allí escapó en el costado derecho y decidió rematar. Le salió un pase para la defensora de Bolivia, Ericka Morales, quien la empujó en su propia portería.

Ocho minutos después, el suspenso se terminó por fin. Daniela Arias iba a finiquitar la goleada a favor de la ‘Tricolor’, luego de un centro fenomenal de Leicy Santos al área. Se anticipó la defensora, quien la mandó a guardar.

⚽ Centro preciso de Santos y cabezazo perfecto de Arias. ¡Llegó el tercero de las anfitrionas! 🇨🇴#CAFem #VibraElContinente pic.twitter.com/zdQVJMM7F8 — Copa América (@CopaAmerica) July 12, 2022

Un buen triunfo para Colombia, que deberá mejorar la toma de decisiones en fase ofensiva; sin embargo, el equipo está encaminado para el próximo partido ante Ecuador.

Dicho encuentro se disputará el próximo domingo 17 de julio a las 7:00 p.m. (hora local) nuevamente en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.