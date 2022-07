Carlos Bacca está a una firma de jugar en Junior, ¿y ‘Gio’ Moreno?

Tras la salida de Miguel Ángel Borja, había incertidumbre por saber si ‘Carlitos’ tomaría su lugar en el frente de ataque del ‘Tiburón’. Para la alegría de la hinchada, Carlos Bacca está a una firma de ser jugador de Junior y lo confirmó uno de los directivos del club.

En la tarde del 12 de julio de 2022, diferentes medios y periodistas del país confirmaron que Bacca llegó a un acuerdo con la junta directiva del Junior para reforzar la plantilla del segundo semestre de 2022. Diego Rueda, ‘Pipe’ Sierra y Habla Deportes, medio dirigido por el periodista Juan Salvador Bárcenas, fueron solo algunos de los que anticiparon la noticia.

Poco después, Alejandro Char, directivo del Junior y uno de los hijos de Fuad Char, dueño del club, publicó en su cuenta de Twitter una imagen junto a ‘Carlitos’. Esta ratificó la versión filtrada desde la prensa, pues dejó claro que todo está encaminado para que el jugador regrese al equipo de sus amores.

Justo después, Alejandro Char habló con el Diario El Heraldo y confirmó lo que muchos esperaban, Bacca prácticamente es jugador del Junior:

Tras saber que la llegada de Bacca al Junior, a falta de anuncio oficial, es un hecho, muchos se preguntaron si el equipo barranquillero también irá por Giovanni Moreno. Desde que ‘Gio’ salió de Nacional, los rumores de la prensa y unas palabras que él mismo pronunció pusieron sobre la mesa la posibilidad de verlo en el ‘Tiburón’.

A pesar de esto, la más reciente información divulgada por la prensa, en específico por el periodista José Hugo Illera, indica que la llegada de moreno al equipo barranquillero no está encaminada.

En la noche del 9 de julio de 2022, ‘Gio’ Moreno tuvo una charla en Instagram con Andrés Felipe Muñoz, líder de una de las barras de Nacional. En esta habló sobre su salida del ‘Verdolaga’ y, además, dio pistas de lo que podría pasar en su futuro. Aunque no confirmó nada, ‘Gio’ sorprendió a todos al poner sobre la mesa la posibilidad de que refuerce al Junior.

Yo quería competir, lo dije, quería ir a un equipo competitivo, que tenga ganas de pelear y luchar. Todavía me siento con ganas para jugar, me siento bien. Si no me hubiera lesionado, habría sido una de las mejores finales mías, porque me sentí con un ritmo de la puta madre. Sentía que había alcanzado el nivel que quería.

Pero bueno, esto es así y tengo que mirar qué va a pasar. La verdad que todavía no sé en dónde vaya a jugar. Espero que, si voy al Junior, la gente no me crucifique. Porque saben lo que los quiero, saben lo que hice para volver, aunque muchos no lo sepan.

Ojalá pueda tener la posibilidad de seguir jugando. Entiendan que no lo estoy haciendo por demostrarles algo ni nada, sino porque siento que puedo seguir compitiendo.

— Giovanni Moreno