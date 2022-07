“Yo jugaba gratis en Nacional, y solo me pagaban premios”: ‘Gio’ Moreno

Luego de que Giovanni Moreno saliera del club ‘Verdolaga’, luego de que le cobraran unas declaraciones en la rueda de prensa posterior al título liguero para el club, la hinchada expresó su aborrecimiento total hacia la dirigencia.

En medio de toda la polémica que desató el tema ‘Gio’, faltaba por conocer la versión de los hechos para el atacante, quien decidió regresar a Atlético Nacional justo para ser campeón y lo logró, quedándose como “ídolo” para muchos en el equipo de sus amores.

A través de una charla con Andrés Felipe Muñoz, aficionado del club ‘Verdolaga’, Giovanni Moreno confesó varias situaciones desde que llegó a la institución. Dio por sentado de que no llegó bajo un contrato para jugar, mientras que solo recibía bonificaciones extra.

“Cuando yo llego a Nacional, no le cobre un peso. Yo no tenía salario, más bien un formulario. Cuando ganábamos un premio, la retención me la cobraban en el premio porque no tenía salario. Ganaba menos premios que los demás porque tenían su contrato”.

— Giovanni Moreno, exjugador de Atlético Nacional