“Todo lo deciden los dueños”, Carlos Bacca no le niega el retorno a Junior

Desde que se aceleró la posible ida de Miguel Ángel Borja en el Junior de Barranquilla, los aficionados pidieron a gritos el retorno de Carlos Bacca para un ‘último baile’ con el cuadro ‘Tiburón’, el de sus amores y ese mismo que lo impulsó a trascender en el fútbol profesional.

El sábado en horas de la noche, Carlos Bacca llegó a la capital atlanticense para disfrutar de sus vacaciones. Allí aprovechó, en ese regreso a tierras colombianas, para hablar un poco sobre un posible regreso al Junior de Barranquilla.

Como respuesta a los medios de comunicación ante un posible retorno, Bacca sostuvo firmemente que anhela retirarse en el equipo, a pesar de que aún no hay conversaciones directas con el atacante.

“Siempre he dicho abiertamente que me gustaría retirarme en Junior, pero no depende solo de mí. Sigo tranquilo, sabiendo que puedo aportar.

Así mismo, la llegada de Bacca no se daría únicamente por voluntad del atacante, quien estaría a la expectativa de la respuesta dirigencial. Todo estaría en la pelota del club, puesto que el jugador daría un “rotundo sí”.

“Ahora solo vengo por vacaciones porque no hay nada. Estoy contento y siempre he tenido el cariño de la gente. Me quedo con eso siempre y si se da la oportunidad de volver, trabajaré con humildad como lo he hecho siempre”.

— Carlos Bacca